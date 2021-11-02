Необычную лампу для унитаза продают по огромной скидке
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Все точно соответствует описанию. Пар мягкий, сеанс получается примерно на 15 минут. Товаром полностью доволен, оправдал все ожидания. Размер нормальный - больше не требуется (рост 183 см). Докупил туристический складной стул. Принял три сеанса, ощущения примерно такие же как в хамаме.
Просто шикарная вещь, которая способна заменить целый арсенал из пяти стайлинговых приборов. Многофункциональный фен в виде удобной расчески изначально высушивает волосы, придавая им нужную форму. А благодаря сменным насадкам можно быстро накрутить кудри или выпрямить волосы “утюжком”. Стильный дизайн, регулировка мощности температуры и скорости и простота использования делают эту вещь действительно незаменимой. Отличным бонусом при покупке также является и быстрая доставка “Плюс”.
Все получила и протестировала. Могу сказать одно - отличная вещь. Волосы сушит и укладывает отлично, и теперь на то, чтобы уложить волосы я трачу в несколько раз меньше времени, чем на укладку обычным феном. Покупкой довольна.
Робот-мойщик окон dBot W120 – это идеальный помощник в вопросе уборки, который экономит ваше время. Он полностью возьмет на себя процесс мытья окон, гладкой или шероховатой кафельной плитки, а также мозаичных и зеркальных поверхностей. Просто поместите устройство на нужную поверхность, выберите один из 3-х режимов автоматической уборки и запустите процесс с помощью пульта дистанционного управления. И нет необходимости рисковать своим здоровьем во время мытья окон!
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Костюм супер, я в восторге! Такие в шоурумах продают в два раза дороже. Качество отличное. Ткань тёплая, добротная. Мои параметры: рост 170, вес 48, 82-62-90. Штаны взяла S, толстовку M и это идеальное сочетание. Штаны как раз, а толстовка лёгкий оверсайз. Капюшон не куцый, большой. Штаны не облегают, свободные. Доставка 1,5-2 недели транспортной компанией.
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Работает. Греет. Открыл посмотреть. Пайка нормальная. Сечение провода нормально для такой нагрузки. Реле на 10 ампер, 250 вольт. Вилка крутится вокруг оси с припаянными проводами. С пульта включается и выключается. Есть таймер на отключение от 1 часа до 12 часов. Скорость вентилятора можно уменьшить с пульта.
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Для полного погружения в фильм или игру нужны VR-очки. Модель от Shinecon, которая поставляется с контроллером и наушниками, - очень достойный вариант, который подходит для смартфонов на базе iOS или Android. Хороший подарок себе, ребенку, каждому геймеру и киноману. У товара очень высокий рейтинг и ускоренная, а также экспресс-доставка.
Умная сушилка для обуви является просто незаменимой вещью в дождливую или снежную погоду. Стильный дизайн, экологичная технология, огнестойкий и безопасный материал, равномерный нагрев поверхности, функция дезинфекции и таймер от 3 до 9 часов работы. Все это позволит быстро высушить абсолютно любую обувь, не испортив ее и избавив от бактерий. Кстати, сушилку можно получить очень быстро с помощью быстрой доставки “Плюс”.
Ночной проектор-светильник не только создаст звездное небо вокруг, но и превратит вашу комнату в спокойный и расслабляющий подводный оазис. Работает со смартфонами через Bluetooth. Свет мерцает и меняет шаблоны в ритм музыки, в результате чего происходит проекция звездного неба. Возможность регулировки яркости и 10 цветов на выбор. Красочный светильник крепится к потолкам или стенам и создает романтическую, расслабляющую или уютную атмосферу. Работает через пульт дистанционного управления, есть таймер автоматического отключения. Добавьте вашей комнате волшебства. Заказывайте на сайте с ускоренной доставкой.
Замечательный проектор, заказ пришел через 4 дня в Воронеж, приехал хорошо упакованным. Освещает весь потолок, имеет много режимов. Колонка работает на удивление довольно хорошо, если не включать на всю громкость (для вечеринок, например). А если просто спокойно посидеть наедине с собой, то колонка хорошая. Свою цену полностью оправдывает, рекомендую. Это моя новая любовь.
Будильник - это то, с чего начинается утро, и чтобы оно начиналось хорошо, будильник должен быть приятным и функциональным. Цифровой смарт-будильник со стильным дизайном и комфортной подсветкой обладает множеством нужных и интересных функций. Например, проекцией часов на любую поверхность, будь то стена или потолок. Внутрь будильника также встроено FM-радио, датчик температуры воздуха и влажности, несколько режимов подсветки, регулируемый угол наклона часов, а также функция отложенного будильника и возможность установки, сохранения и повтора нескольких будильников одновременно. Кстати, девайс можно также использовать и в качестве зеркала для макияжа благодаря его зеркальной поверхности и подсветке.
До Новосибирска за две недели, продавец отправил заказ в тот же день. Часы отличные. В принципе есть все функции. 3 варианта подсветки дисплея (4 вариант без подсветки), есть возможность поставить автоподсветку. 3 варианта проекции. Проекцию можно переворачивать на 180⁰. Есть радио, станции ловит и запоминает автоматически, можно выбрать любую на будильник. Показывает температуру и влажность, насколько точно не замерял. Подсветка яркая, синяя, мне понравилась. Проекция тоже отлично смотрится при любом наклоне. Работают от телефонного блока для зарядки. В комплекте имеется провод usb/микро usb 1.5 метра. Покупкой доволен.
Отличная теплая и стильная мужская куртка на осень с капюшоном и застегивающимися на молнию карманами. Она сшита из ветрозащитной и водоотталкивающей ткани, что особо важно, когда на улице идет снег или дождь. Доступна в разных размерах и цветах. Также доступна быстрая доставка Плюс.
Куртка выше всяких похвал. Мой рост 179 см, вес 85 кг - размер 4xl самое то, и можно свитер поддеть. Цвет отличный. Возможно небольшой минус - это только один единственный внутренний карман. Я бы предпочел побольше карманов. Куртка утепленная, но надо понимать, что это на европейские зимы. На мой взгляд до минус 5-7 будет нормально. В общем очень доволен.
Удобнейшая замена половой тряпке - швабра с распылением воды на пол.
Просто залейте ее в специальную емкость и наслаждайтесь
процессом. Спрей-швабра настолько упрощает уборку в квартире,
что теперь с ней справятся даже мужчины) Еще один плюс - это быстрая
доставка по РФ, которая занимает всего несколько дней.
Доставка товара мгновенная, упаковка без повреждений. Сборка швабра не составила труда, все элементы в исправности. Воду не пропускает, брызгает равномерно, уборка комнаты заняла всего 5 минут. Вещь полезная и очень удобная. Продавцу за оперативность респект и мои рекомендации.
Беспроводная камера наблюдения с 4-кратным зумом, двусторонним аудио и с функцией локального резервного копирования до 128 Гб. Корпус устройства изготовлен из высококачественного пластика, который является водонепроницаемым, защищенным от солнца и пыли, и устойчив к морозам и перепадам температур, а потому подходит для любого климата. К другим преимуществам можно отнести удаленный доступ и регулировку угла поворота и наклона. Отличным бонусом является огромная скидка и быстрая доставка из России.
Заказываю 4 камеру. Все работают без нареканий. Подключены по wi-fi. Одна висит на улице, испытания в -35 градусов прошла успешно. Все пишут на собственные карты памяти. 32 гб хватает на неделю записей. Цена на данную камеру у этого продавца одна из самых низких.
Сенсорные беспроводные ночники очень популярны на AliExpress, а модель от Xiaomi — действительно одна из лучших. Все дело в том, что она чрезвычайно долго держит заряд благодаря аккумулятору повышенной емкости — до 120 дней без подзарядки! Второй плюс — фирменный лаконичный дизайн, как у большинства продуктов Xiaomi. Такой ночник выглядит стильно и дорого. Еще очень важен чувствительный инфракрасный сенсор с углом обзора в 120 градусов и зоной чувствительности 5-7 м спереди и 2-3 м по бокам. Также установлен передовой датчик, который умеет распознавать слабую освещенность. Этот товар доставят очень быстро из России.
Благодаря особенностям структуры фильтр Аквафор Трио Норма удаляет ржавчину,
примеси и активно борется с мутностью. Уникальный сорбент Аквален
надежно устраняет активный хлор, тяжелые металлы и другие опасные
вещества размером до 0,8 микрон. Этот фильтр для воды
— экономичный вариант глубокой очистки воды.