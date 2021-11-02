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15:16 (мск), источник: Новости Mail.ru

Необычную лампу для унитаза продают по огромной скидке

Скидки на Aliexpress не заканчиваются никогда. Выбирайте товары из нашей подборки в качестве подарка своим друзьям и близким или находите то, что давно искали для себя по самым выгодным ценам. И сейчас самое время задуматься о серьезных покупках. Ведь подготовка к распродаже в самом разгаре!

Совсем скоро на AliExpress наступит самая громкая распродажа! Поэтому сейчас обязательно нужно добавлять понравившиеся товары в корзину (пока не покупая их), собирать купоны, участвовать во всех активностях на сайте и в приложении AliExpress. Покупать понравившиеся товары нужно с 11 по 13 ноября, когда на AliExpress проходит Громкая распродажа и эти товары будут продаваться по самым низким ценам за год.

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Подсветка унитаза с датчиком движения

Подсветка унитаза с датчиком движения — ночник, позволяющий экономить электричество при посещении санузла в темное время суток. Устройство автоматически включается при появлении человека, создавая мягкое ненавязчивое освещение. Отключение происходит через две минуты после ухода. Когда включена общая лампа, прибор находится в режиме бездействия.

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  • Прикольно смотрится, все как в описании.
Подсветка унитаза с датчиком движения
Бюджетный смартфон Xiaomi

Бюджетный, но при этом мощный и современный смартфон Xiaomi Redmi 9C - это идеальное соотношение цены и качества. 2 Гб оперативной памяти, 32 Гб встроенной памяти, процессор MTK Helio G35 6,53 дисплей 5000 мАч и тройная камера упакованы в стильный корпус с защитой от царапин. Смартфон доступен в трех разных цветах и с быстрой доставкой Плюс. Напомним, что мартовская распродажа на алиэкспресс дает шанс купить это устройство по самой привлекательной цене.

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  • Самая удачная модель 2020 года. Все игры на максимальных, не греется, современный дизайн. Покупаю у продавца не первый раз, быстрая доставка. Покупайте, не пожалеете. Лучший товар за эти деньги.
Бюджетный смартфон Xiaomi
Минимойка с пеноблоком

Минимойка Huter W105-GS с пеноблоком - отличный вариант, если до ближайшей автомойки ехать далековато или же вы просто любите самостоятельно мыть свою ласточку. Да и окупится такая покупка довольно быстро. Доставят ее тоже быстро - со склада в РФ.

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В отзывах пишут:
  • Мойка отличная, пенный родной пистолет с гразовской химией пену дает на ура при минимальном расходе. Мне треть бачка хватило машину два раза покрытт. Разводил 1/9 . 
Минимойка с пеноблоком
Крутой Macbook Air

Ноутбук Apple Macbook Air с диагональю 13 дюймов - это настоящих хит продаж на Алиэкспресс. Объем оперативной памяти - 8 ГБ, встроенной - 256 ГБ. Стильный ультратонкий металлический корпус, камера FaceTime 720p и мощный процессор Apple M1 гарантируют качество и максимальное удовольствие от покупки, а быстрая доставка из России и приятные скидки станут отличным бонусом при заказе. 

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В отзывах пишут:
  • Заказ пришел за три дня, на день раньше ожидаемой доставки. Уже заказывала iPhone X 2 года назад на TMALL, поэтому была уверена в оригинальности продукции. Макбук пришел в оригинальной упаковке, упакованной в другую картонную коробку и почтовый пакет. Упаковка была целая, без вмятин, все отлично! Серийный номер пробивается на сайте для получения гарантии. Ноутбук отлично работает. Это новая версия ноутбука с пассивным охлаждением, поэтому отверстия для кулера отсутствуют. Устройство абсолютно не греется! Экран яркий, красивый! Ноутбук приятно держать в руках. Как и вся продукция Apple, все выполнено максимально качественно, без дефектов! ⠀
Крутой Macbook Air
Топовый робот-пылесос Xiaomi с промокодом

Робот-пылесос с функцией влажной уборки, большим пылесборником и сверхмощным всасыванием еще несколько дней можно купить с большой скидкой благодаря купону и промокоду. Это тот нечастый случай, когда в рамках промоакции топовую технику продають с честной скидкой до 40%. 

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  • Пылесос отличный, покупаю уже второй, этот купил родителям в подарок на НГ. Доставили вовремя. Отличие от моего, который я заказывал у другого продавца, только в коробке. Тут она лучше, хороший ламинированный картон с принтами. Пылесос обновился до последней версии, всё работает, после моего пылесоса, точно такого же, ещё нашёл немного пыли, в связи с чем первый получил выговор. Продавца советую.
Топовый робот-пылесос Xiaomi с промокодом
Крутое постельное белье

Alanna - один из топовых брендов на “АлиЭкспрессе”, который производит высококачественное постельное белье. Десятки тысяч заказов, высокий рейтинг и масса восторженных отзывов говорят сами за себя. Натуральный хлопок не садится и долго не теряет цвет. Выбирайте понравившуюся расцветку и добавляйте в корзину, пока действует скидка!

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  • Доставили примерно за неделю. Со скидками вышло довольно дешево. По качеству претензий нет.
Крутое постельное белье
Ультразвуковой скрабер для лица

Ультразвуковой скрабер для глубокой чистки лица - это волшебный гаджет, который способен значительно облегчить жизнь современных девушек и сократить затраты на походы к косметологу. Симпатичный, легкий и многофункциональный прибор не только бережно удаляет грязь, черные точки и очищает поры нежной кожи лица, но и обладает массой других полезных функций. Например, функцией массажа, что стимулирует выработку коллагена и помогает разглаживать морщины и делать кожу более подтянутой и гладкой. 

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В отзывах пишут:
  • Лицо очистила за минут 15. Вытаскивает все черные точки, сальные нити, прыщи. Кожа теперь дышит, это невероятно приятно. Делала на мокрое лицо, не использовала никакие гели специальные, но думаю с ними будет еще круче очищение. Но и на мокрое лицо просто супер. Я очень рада и не жалею о покупке. Экономия, не надо платить за процедуры и терять время на это. 
Ультразвуковой скрабер для лица
Домашняя мини-сауна

Эта крутая мини-сауна несомненно является одной из самых интересных находок на АлиЭкспресс. И, судя по отзывам, покупатели от нее в восторге, ведь с ней можно устроить настоящий спа-сеанс не выходя из дома. Компактная парилка представляет из себя герметичную палатку с парогенератором, она занимает лишь один квадратный метр, экономно расходует электричество, имеет 9 разных режимов нагрева, таймер и регулируется с помощью пульта дистанционного управления. Эта мини-сауна способствует похудению, отлично расслабляет мышцы, помогает улучшить состояние кожи и положительно влияет на нервную систему. 

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В отзывах пишут:
  • Все точно соответствует описанию. Пар мягкий, сеанс получается примерно на 15 минут. Товаром полностью доволен, оправдал все ожидания. Размер нормальный - больше не требуется (рост 183 см). Докупил туристический складной стул. Принял три сеанса, ощущения примерно такие же как в хамаме.
Домашняя мини-сауна
Многофункциональный фен для красивых волос

Просто шикарная вещь, которая способна заменить целый арсенал из пяти стайлинговых приборов. Многофункциональный фен в виде удобной расчески изначально высушивает волосы, придавая им нужную форму. А благодаря сменным насадкам можно быстро накрутить кудри или выпрямить волосы “утюжком”. Стильный дизайн, регулировка мощности температуры и скорости и простота использования делают эту вещь действительно незаменимой. Отличным бонусом при покупке также является и быстрая доставка “Плюс”. 

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В отзывах пишут:
  • Все получила и протестировала. Могу сказать одно - отличная вещь. Волосы сушит и укладывает отлично, и теперь на то, чтобы уложить волосы я трачу в несколько раз меньше времени, чем на укладку обычным феном. Покупкой довольна.
Многофункциональный фен для красивых волос
Робот-мойщик окон

Робот-мойщик окон dBot W120 – это идеальный помощник в вопросе уборки, который экономит ваше время. Он полностью возьмет на себя процесс мытья окон, гладкой или шероховатой кафельной плитки, а также мозаичных и зеркальных поверхностей. Просто поместите устройство на нужную поверхность, выберите один из 3-х режимов автоматической уборки и запустите процесс с помощью пульта дистанционного управления. И нет необходимости рисковать своим здоровьем во время мытья окон! 

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В отзывах пишут:
  • Где вы были раньше?! Как я все это время жил без чистых окон? Это чудо техники сделало мою жизнь радостней! Товар рекомендую на все 100!
Робот-мойщик окон
Новинка! Необычная итальянская кофемашина

Оригинальная итальянская кофемашина Kamela Kamira готовит замечательный эспрессо по новому принципу. Как и профессиональные кофемашины, она под сильным давлением нагнетает воду и пропускает ее сквозь прессованный кофе, бережно извлекая настоящий кофейный вкус и аромат. Но при этом машина из нержавейки работает без мотора - на газовой или индукционной плите. Так намного компактнее и дешевле. Пока что новинка продается на “АлиЭкспрессе” по промоцене, но уже скоро может подорожать.

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В отзывах пишут:
  • 5 баллов!
Новинка! Необычная итальянская кофемашина
Набор керамических украшений

Хорошая возможность запастись стильными подарками для близких или купить любимое украшение себе. На потрясающие керамические наборы HUADIE, в которые входят серьги и кольцо, действует скидка и промокод на 200 рублей.

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В отзывах пишут:
  • Комплект замечательный, очень понравился, вставочки и застежки у серег похожи на золото, не облазит, не темнеет. В общем, я в восторге. Рекомендую этого продавца, пришли за неделю.
Набор керамических украшений
Теплые худи из хлопка с флисом

Одна из лучших моделей худи 2021 года будет доступна со скидкой еще несколько дней. У нее трендовый рукав «летучая мышь», крой оверсайз, натуральный состав (первоклассный хлопок!), изнутри — теплый флис, а еще у худи невероятно стильные расцветки. Смело добавляйте в корзину - у товара отличные отзывы и очень высокий рейтинг!

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В отзывах пишут:
  • Костюм супер, я в восторге! Такие в шоурумах продают в два раза дороже. Качество отличное. Ткань тёплая, добротная. Мои параметры: рост 170, вес 48, 82-62-90. Штаны взяла S, толстовку M и это идеальное сочетание. Штаны как раз, а толстовка лёгкий оверсайз. Капюшон не куцый, большой. Штаны не облегают, свободные. Доставка 1,5-2 недели транспортной компанией.
Теплые худи из хлопка с флисом
Новинка! Портативный обогреватель с пультом

Этот обогреватель мощностью 900 Вт размером с апельсин, но вопреки миниатюрности он отлично согреет холодную комнату, гараж или небольшой рабочий кабинет площадью до 20 квадратных метров. Весит портативный обогреватель всего полкилограмма, так что его можно прихватить с собой на работу или на дачу даже в дамской сумочке. Товар доставляют ускоренно — он уже ждет вас на российском складе.

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В отзывах пишут:
  • Работает. Греет. Открыл посмотреть. Пайка нормальная. Сечение провода нормально для такой нагрузки. Реле на 10 ампер, 250 вольт. Вилка крутится вокруг оси с припаянными проводами. С пульта включается и выключается. Есть таймер на отключение от 1 часа до 12 часов. Скорость вентилятора можно уменьшить с пульта.
Новинка! Портативный обогреватель с пультом
Мужская водолазка

Водолазки классических цветов — базовая вещь в осеннем мужском гардеробе, которая подходит практически ко всему. Ее можно носить с кожаной или джинсовой курткой, а снизу образ дополнят джинсы прямого или зауженного кроя, брюки чинос, другие модели трикотажных или вельветовых брюк. Сейчас эту универсальную вещь можно купить с неплохой скидкой.

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  • Водолазка очень достойная. Сидит хорошо. Не жмет, не тянет, приятна к телу. Брал XXL, мои параметры: грудь 114, вес 86, рост 183. Для любителей водолазок однозначно рекомендую.
Мужская водолазка
Переносной кондиционер

Компактный кондиционер Arctic Air Cooler удобен тем, что он переносной. Его можно поставить в любой комнате или прихватить с собой на дачу. Справится с охлаждением одной комнаты средних размеров, работая не хуже сплит-системы. Секрет устройства - технология гидроохлаждения с использованием специального фильтра, который превращает горячий воздух в приятный прохладный ветерок. Arctic Air Cooler работает от USB, поэтому его очень удобно использовать на рабочем месте. Товар доставляют ускоренно из России, а продавец предлагает промокод на скидку.

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  • Для небольшой комнаты очень даже хорошо, работает от телефонной зарядки и с водой хорошо дует, шумит не больше, чем обычный вентилятор, а эффект, по-моему, лучше. Продавцу спасибо, доставили очень быстро, и это тоже радует.
Переносной кондиционер
Умный увлажнитель воздуха

Красивый и стильный антибактериальный увлажнитель воздуха позаботится о комфорте в вашем доме. Система стерилизации с УФ-излучением делает распыляемый пар чистым и полезным. Удобная конструкция заливки воды сверху. Запатентованный электрический водяной клапан с низким уровнем шума. Вы точно не пожалеете, когда купите этот товар. Вы будете чувствовать себя беззаботно и расслабленно, будто дышите чистым воздухом в горном лесу. Сейчас на данный увлажнитель действует хорошая скидка на сайте. Заказывайте прямиком из России по ускоренной доставке.

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  • Качество на высоте. Доставили за три дня. С приложением сконектился сразу. Можно выставить четыре режима работы. Минимум увлажнения, средне, максимум и самому выставить процент. Посмотрим, как зимой будет работать, когда батареи включат.
Умный увлажнитель воздуха
Сумка через плечо для путешествий

Многофункциональная сумка отлично подойдет как для повседневных увлечений, так и для путешествий. Водонепроницаемая ткань защитит вас в непогоду, так что можете быть уверены в сохранности ваших вещей. В сумку поместится и ноутбук, и книга, и другие мелочи. С помощью большого количества карманов вам удастся разложить грамотно все ваши принадлежности. Теперь ваши карманы на брюках и куртках будут свободны. Так как сумка выполнена из высококачественного материала, то прослужит она много лет и не утратит первоначальный вид. На данный товар действует функция ускоренной доставки.

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  • На Дальний Восток пришел за 12 дней, IML трек отслеживался. Позвонили с офиса доставки, и я сам съездил и забрал, чтобы не ждать курьера. Хорошо упаковано, рюкзак отменного качества! Без запаха, много карманов и все очень удобно и продумано, эту фирму заказываю второй раз, в эксплуатации отлично. Надеюсь, и этот рюкзак прослужит долго! В подарок продавец положил коврик для мыши с фирменным логотипом, спасибо большое! Однозначно рекомендую магазин и продавца! Можно смело заказывать!
Сумка через плечо для путешествий
Глюкометр по суперцене

Глюкометр известной марки медицинского оборудования Cofoe измеряет уровень сахара в крови. Крошечную каплю крови нужно нанести на тест-полоску - и уже через 9 секунд на экране высветится результат. Спешите приобрести аппарат, который не помешает иметь в каждом доме. Кстати, глюкометр доставляют из России за считанные дни. 

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  • Доставка до Рязани 10 дней, трек-код отслеживался. Упаковка хорошая. В комплекте: прибор, шприц-автомат, 50 игл и 50 тест-полосок. Всё отлично работает. Для домашнего использования показывает точно. Беру второй раз у этого продавца. 
Глюкометр по суперцене
Потрясающий монокуляр с промокодом

Компактный монокуляр с 13-кратным увеличением - идеальный подарок любителям путешествий, турпоходов, наблюдений за птицами, дикими животными и луной. Он стоит дешевле брендовых монокуляров и биноклей, а по качеству линз им не уступает. У товара очень высокий рейтинг, множество заказов и восторженные отзывы. Доставляют его ускоренно, доступна и экспресс-доставка, а купон от продавца сэкономит вам еще 300 рублей.

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  • Пришло быстро, за 5 дней. Сам товар замечательный, приближает точно в 13 крат, проверил математическим путем. Пластик качественный, линзы целые, упаковка отличная, коробка помялась, но все целое. В общем, стоит своих денег.
  • Качество линз высокое. За такую цену нет претензий.
Потрясающий монокуляр с промокодом
Электрическая фритюрница

Уютные вечера с хорошей компанией всегда должны сопровождаться вкусной едой. Будь то посиделки за фильмом или дождливый день. Даже одиночество можно заесть вкусняшками. Чтобы не гонять курьеров туда-сюда в ужасную погоду, можно часть вещей сделать самостоятельно. Например, крутую картошку-фри или обжаренные кусочки мяса или овощей. В любом случае что-то во фритюре иногда спасёт не только вечер, но и чью-то жизнь от голодного обморока.

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  • Легко использовать и легко мыть.
Электрическая фритюрница
VR-очки

Для полного погружения в фильм или игру нужны VR-очки. Модель от Shinecon, которая поставляется с контроллером и наушниками, - очень достойный вариант, который подходит для смартфонов на базе iOS или Android. Хороший подарок себе, ребенку, каждому геймеру и киноману. У товара очень высокий рейтинг и ускоренная, а также экспресс-доставка.

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  • Хорошая штука, ребенку нравится.
  • Очки классные, ребёнок доволен, доставка 5 дней, принёс курьер домой, рекомендую товар и продавца. 
VR-очки
Смарт-сушилка для обуви

Умная сушилка для обуви является просто незаменимой вещью в дождливую или снежную погоду. Стильный дизайн, экологичная технология, огнестойкий и безопасный материал, равномерный нагрев поверхности, функция дезинфекции и таймер от 3 до 9 часов работы. Все это позволит быстро высушить абсолютно любую обувь, не испортив ее и избавив от бактерий. Кстати, сушилку можно получить очень быстро с помощью быстрой доставки “Плюс”.

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  • Быстрая доставка, качество на вид отличное, греют сильно, таймер работает, вилка с адаптером.
Смарт-сушилка для обуви
Светодиодный проектор океанских волн

Ночной проектор-светильник не только создаст звездное небо вокруг, но и превратит вашу комнату в спокойный и расслабляющий подводный оазис. Работает со смартфонами через Bluetooth. Свет мерцает и меняет шаблоны в ритм музыки, в результате чего происходит проекция звездного неба. Возможность регулировки яркости и 10 цветов на выбор. Красочный светильник крепится к потолкам или стенам и создает романтическую, расслабляющую или уютную атмосферу. Работает через пульт дистанционного управления, есть таймер автоматического отключения. Добавьте вашей комнате волшебства. Заказывайте на сайте с ускоренной доставкой.

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В отзывах пишут:
  • Замечательный проектор, заказ пришел через 4 дня в Воронеж, приехал хорошо упакованным. Освещает весь потолок, имеет много режимов. Колонка работает на удивление довольно хорошо, если не включать на всю громкость (для вечеринок, например). А если просто спокойно посидеть наедине с собой, то колонка хорошая. Свою цену полностью оправдывает, рекомендую. Это моя новая любовь.
Светодиодный проектор океанских волн
Цифровой смарт-будильник с подсветкой и радио

Будильник - это то, с чего начинается утро, и чтобы оно начиналось хорошо, будильник должен быть приятным и функциональным. Цифровой смарт-будильник со стильным дизайном и комфортной подсветкой обладает множеством нужных и интересных функций. Например, проекцией часов на любую поверхность, будь то стена или потолок. Внутрь будильника также встроено FM-радио, датчик температуры воздуха и влажности, несколько режимов подсветки, регулируемый угол наклона часов, а также функция отложенного будильника и возможность установки, сохранения и повтора нескольких будильников одновременно. Кстати, девайс можно также использовать и в качестве зеркала для макияжа благодаря его зеркальной поверхности и подсветке. 

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В отзывах пишут:
  • До Новосибирска за две недели, продавец отправил заказ в тот же день. Часы отличные. В принципе есть все функции. 3 варианта подсветки дисплея (4 вариант без подсветки), есть возможность поставить автоподсветку. 3 варианта проекции. Проекцию можно переворачивать на 180⁰. Есть радио, станции ловит и запоминает автоматически, можно выбрать любую на будильник. Показывает температуру и влажность, насколько точно не замерял. Подсветка яркая, синяя, мне понравилась. Проекция тоже отлично смотрится при любом наклоне. Работают от телефонного блока для зарядки. В комплекте имеется провод usb/микро usb 1.5 метра. Покупкой доволен.
Цифровой смарт-будильник с подсветкой и радио
Водонепроницаемая и теплая куртка

Отличная теплая и стильная мужская куртка на осень с капюшоном и застегивающимися на молнию карманами. Она сшита из ветрозащитной и водоотталкивающей ткани, что особо важно, когда на улице идет снег или дождь. Доступна в разных размерах и цветах. Также доступна быстрая доставка Плюс. 

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  • Куртка выше всяких похвал. Мой рост 179 см, вес 85 кг - размер 4xl самое то, и можно свитер поддеть. Цвет отличный. Возможно небольшой минус - это только один единственный внутренний карман. Я бы предпочел побольше карманов. Куртка утепленная, но надо понимать, что это на европейские зимы. На мой взгляд до минус 5-7 будет нормально. В общем очень доволен.
Водонепроницаемая и теплая куртка
Швабра с емкостью для воды

Удобнейшая замена половой тряпке - швабра с распылением воды на пол. Просто залейте ее в специальную емкость и наслаждайтесь процессом. Спрей-швабра настолько упрощает уборку в квартире, что теперь с ней справятся даже мужчины) Еще один плюс - это быстрая доставка по РФ, которая занимает всего несколько дней.

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В отзывах пишут:
  • Доставка товара мгновенная, упаковка без повреждений. Сборка швабра не составила труда, все элементы в исправности. Воду не пропускает, брызгает равномерно, уборка комнаты заняла всего 5 минут. Вещь полезная и очень удобная. Продавцу за оперативность респект и мои рекомендации.
Швабра с емкостью для воды
Наружная камера наблюдения с Wi-Fi

Беспроводная камера наблюдения с 4-кратным зумом, двусторонним аудио и с функцией локального резервного копирования до 128 Гб. Корпус устройства изготовлен из высококачественного пластика, который является водонепроницаемым, защищенным от солнца и пыли, и устойчив к морозам и перепадам температур, а потому подходит для любого климата. К другим преимуществам можно отнести удаленный доступ и регулировку угла поворота и наклона. Отличным бонусом является огромная скидка и быстрая доставка из России. 

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В отзывах пишут:
  • Заказываю 4 камеру. Все работают без нареканий. Подключены по wi-fi. Одна висит на улице, испытания в -35 градусов прошла успешно. Все пишут на собственные карты памяти. 32 гб хватает на неделю записей. Цена на данную камеру у этого продавца одна из самых низких.
Наружная камера наблюдения с Wi-Fi
Ночник Xiaomi - до 120 дней без подзарядки

Сенсорные беспроводные ночники очень популярны на AliExpress, а модель от Xiaomi — действительно одна из лучших. Все дело в том, что она чрезвычайно долго держит заряд благодаря аккумулятору повышенной емкости — до 120 дней без подзарядки! Второй плюс — фирменный лаконичный дизайн, как у большинства продуктов Xiaomi. Такой ночник выглядит стильно и дорого. Еще очень важен чувствительный инфракрасный сенсор с углом обзора в 120 градусов и зоной чувствительности 5-7 м спереди и 2-3 м по бокам. Также установлен передовой датчик, который умеет распознавать слабую освещенность. Этот товар доставят очень быстро из России.

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В отзывах пишут:
  • Отличный светильник! Повесил в дачном туалете. Света достаточно, датчики работают четко. Продавцу спасибо!
Ночник Xiaomi - до 120 дней без подзарядки
Водоочиститель Аквафор

Благодаря особенностям структуры фильтр Аквафор Трио Норма удаляет ржавчину, примеси и активно борется с мутностью. Уникальный сорбент Аквален надежно устраняет активный хлор, тяжелые металлы и другие опасные вещества размером до 0,8 микрон. Этот фильтр для воды — экономичный вариант глубокой очистки воды.

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  • Отличный фильтр за свои деньги, установка без проблем, всё есть в комплекте, даже шаблон для сверления отверстий. Брал за 2160 по акции
Водоочиститель Аквафор
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