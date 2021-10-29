17:17 (мск), источник: РБК
Оперштаб обновил данные по числу вакцинированных от COVID-19 в России
Уровень коллективного иммунитета в России достиг 46,8%, оценил оперативный штаб. За неделю он вырос на 1,1 п.п.
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Первый компонент вакцины от коронавируса в России к 29 октября получили 56,7 млн человек, следует из обновленных данных оперативного штаба. Это на 3,2 млн жителей больше, чем неделю назад, 22 октября.
Уровень коллективного иммунитета оперативный штаб оценил в 46,8% (плюс 1,1 п.п.).
В Москве показатель выше, чем в целом по России, — 62,7%. В Санкт-Петербурге уровень коллективного иммунитета составляет 62%, в Московской области — 66,1%, в Ленинградской — 36,1%.
Согласно данным с тепловой карты на сайте оперативного штаба, все российские регионы по-прежнему входят в желтую, оранжевую или красную зону по ситуации с COVID-19. Зеленых участков, которые означают, что в субъекте достигнуто большинство или все критерии улучшения обстановки с коронавирусом, на карте нет.
Наименьший прирост заразившихся за неделю зарегистрирован в двух «желтых» регионах — Краснодарском крае и Татарстане. Там за последние семь дней выявили менее 30 случаев на 100 тыс. населения.
За минувшие сутки в России обнаружили 38,9 тыс. заразившихся. Показатель немного снизился после того, как накануне побил рекорд, превысив 40 тыс. человек. Суточная смертность оказалась максимальной с начала пандемии. За день от коронавируса умерли 1163 человека, сообщил оперативный штаб.
На фоне ухудшения ситуации с COVID-19 в России объявлены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Регионы могут вводить их раньше и заканчивать позже. К примеру, в Москве и области нерабочие дни действуют с 28 октября. На это время приостановлена работа ТЦ, фитнес-клубов и парикмахерских, а заведения общепита работают только на вынос и доставку. Открытыми остались магазины с продуктами и товарами первой необходимости, а также аптеки.