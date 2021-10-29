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17:17 (мск), источник: РБК

Оперштаб обновил данные по числу вакцинированных от COVID-19 в России

Уровень коллективного иммунитета в России достиг 46,8%, оценил оперативный штаб. За неделю он вырос на 1,1 п.п.

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Источник: РИА "Новости"

Первый компонент вакцины от коронавируса в России к 29 октября получили 56,7 млн человек, следует из обновленных данных оперативного штаба. Это на 3,2 млн жителей больше, чем неделю назад, 22 октября.

Полностью привиты 50,9 млн человек (плюс 1,8 млн).

Уровень коллективного иммунитета оперативный штаб оценил в 46,8% (плюс 1,1 п.п.).

В Москве показатель выше, чем в целом по России, — 62,7%. В Санкт-Петербурге уровень коллективного иммунитета составляет 62%, в Московской области — 66,1%, в Ленинградской — 36,1%.

Согласно данным с тепловой карты на сайте оперативного штаба, все российские регионы по-прежнему входят в желтую, оранжевую или красную зону по ситуации с COVID-19. Зеленых участков, которые означают, что в субъекте достигнуто большинство или все критерии улучшения обстановки с коронавирусом, на карте нет.

Наименьший прирост заразившихся за неделю зарегистрирован в двух «желтых» регионах — Краснодарском крае и Татарстане. Там за последние семь дней выявили менее 30 случаев на 100 тыс. населения.

За минувшие сутки в России обнаружили 38,9 тыс. заразившихся. Показатель немного снизился после того, как накануне побил рекорд, превысив 40 тыс. человек. Суточная смертность оказалась максимальной с начала пандемии. За день от коронавируса умерли 1163 человека, сообщил оперативный штаб.

На фоне ухудшения ситуации с COVID-19 в России объявлены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Регионы могут вводить их раньше и заканчивать позже. К примеру, в Москве и области нерабочие дни действуют с 28 октября. На это время приостановлена работа ТЦ, фитнес-клубов и парикмахерских, а заведения общепита работают только на вынос и доставку. Открытыми остались магазины с продуктами и товарами первой необходимости, а также аптеки.

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