Жители США показали лучшие декорации к Хэллоуину (фото, видео)

В Техасе решили, что Хэллоуин — это почти что Рождество, и украсили дворы и парки сотнями гирлянд.
Житель Огайо Алан Перкинс окружил свой дом гигантскими скелетами. Привлекая внимание прохожих, мужчина собирает благотворительные средства для детской больницы.
На Хэллоуин «оживают» жуткие литературные персонажи. В Чикаго можно увидеть злое дерево из «Волшебника страны Оз», всадника без головы, кентервильское привидение и чудовище Франкенштейна.
Кейт Макналли из штата Иллинойс превратила свой газон в пристанище для зомби.
Дом Аарона Бурдона в окрестностях Чикаго победил в местном конкурсе на лучшие декорации к празднику.
В городе Вашингтон очень любят скелеты.
Эта летающая тарелка была признана в соцсетях кандидатом на лучшую декорацию года к Хэллоуину.
К жителю Далласа несколько раз вызывали полицию — слишком уж реалистичными и пугающими были его декорации.
Один из главных трендов года — декорации в стиле сериала «Игра в кальмара».