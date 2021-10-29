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17:29 (мск), источник: Новости Mail.ru

Жители США показали лучшие декорации к Хэллоуину (фото, видео)

В преддверии Хэллоуина пользователи соцсетей делятся примерами самых жутких, необычных или, наоборот, очень веселых и позитивных праздничных украшений.

В Техасе решили, что Хэллоуин — это почти что Рождество, и украсили дворы и парки сотнями гирлянд.

Житель Огайо Алан Перкинс окружил свой дом гигантскими скелетами. Привлекая внимание прохожих, мужчина собирает благотворительные средства для детской больницы.

На Хэллоуин «оживают» жуткие литературные персонажи. В Чикаго можно увидеть злое дерево из «Волшебника страны Оз», всадника без головы, кентервильское привидение и чудовище Франкенштейна.

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Кейт Макналли из штата Иллинойс превратила свой газон в пристанище для зомби.

Дом Аарона Бурдона в окрестностях Чикаго победил в местном конкурсе на лучшие декорации к празднику.

В городе Вашингтон очень любят скелеты.

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Эта летающая тарелка была признана в соцсетях кандидатом на лучшую декорацию года к Хэллоуину.

К жителю Далласа несколько раз вызывали полицию — слишком уж реалистичными и пугающими были его декорации.

Один из главных трендов года — декорации в стиле сериала «Игра в кальмара».

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Анна Лысенко

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