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17:33 (мск), источник: Ведомости

В МВФ оценили стоимость вакцинации 70% населения планеты

Для завершения кампании по вакцинации в мире и достижения уровня иммунизации в 70% к середине 2022 г. необходима сумма в размере $20 млрд, сообщила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, слова которой передает ТАСС.

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Источник: Reuters

«Не хватает только $20 млрд, чтобы ускорить глобальную кампанию по вакцинации и достигнуть 40% иммунизированного населения к концу 2021 года и 70% — к середине 2022 года», — приводит слова Георгиевой агентство ANSA.

При этом, по ее словам, вакцинация принесет экономическую выгоду в будущем. «Потратим сейчас $20 млрд, заработаем $5 трлн 300 млрд в 2025 году», — добавила она на полях подготовительной совместной встречи министров финансов и здравоохранения перед саммитом G20.

Цель вакцинации 70% населения мира к середине 2022 г. ранее отмечалась в ООН. Ее также озвучила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая примет участие в саммите G20 в Риме. Эту цель поддержали профильные главы ведомств в ходе заседания министров финансов и здравоохранения в формате «двадцатки». Этот пункт может войти в итоговый документ саммита G20, который пройдет в Италии в период с 30 по 31 октября.

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