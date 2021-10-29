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23:14 (мск), источник: ТАСС

Минпросвещения намерено прекратить прием в колледжи по 43 профессиям

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Министерство просвещения России планирует прекратить прием в колледжи и техникумы по 43 профессиям с 31 декабря 2021 года, соответствующий проект приказа размещен в пятницу на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Источник: РИА "Новости"

«Проектом приказа вносятся изменения в 43 федеральных государственных образовательных стандарта среднего профессионального образования, утвержденных приказами Министерства образования и науки РФ и Министерства просвещения РФ, в части прекращения приема на обучение по ним с 31 декабря 2021 года», — говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что данные меры приняты «в целях приведения структуры подготовки кадров со средним профессиональным образованием в соответствии с актуальными потребностями на рынке труда, а также укрупнения профессий и специальностей по принципу расширения квалификаций».

В частности, прием может быть остановлен на такие профессии как рекламный агент, контролер банка, младшая медицинская сестра по уходу за больными, судовой повар, парикмахер, судовой бортпроводник, оператор вязально-швейного оборудования, вышивальщица, сборщик обуви, водитель городского электротранспорта и так далее.

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