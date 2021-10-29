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23:40 (мск), источник: Известия

Попова назвала причины новой волны COVID-19 в России

Новая волна распространения коронавируса в России наблюдается из-за того, что летом не во всех регионах страны заболеваемость COVID-19 шла на спад, в ряде субъектов отсутствовал контроль за профилактикой. Об этом 29 октября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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Источник: РИА "Новости"

«Несколько причин — летом спад был не во всех субъектах. И отсутствие должных мер, должного контроля за ними, совершенное игнорирование присутствия вируса в популяции привело к тому, что к началу сезона, к сентябрю мы пришли с высокими цифрами общей заболеваемости в стране», — сказала Попова в интервью на телеканале «Россия 1».

Она уточнила, что в момент, когда граждане собрались и начали общаться в коллективах осенью, начался подъем заболеваемости ОРВИ, а к ним присоединился и COVID-19.

По ее словам, на данный момент нет необходимости закрывать границы страны, основное распространение коронавируса идет внутри, это не завозные случаи.

«Завозные случаи мы блокируем, потому что все прилетающие и приезжающие, возвращающиеся из-за границы проходят ПЦР-тестирование. И вот по количеству положительных ПЦР-тестов удельный вес очень невелик, он не превышает 1%», — отметила Попова.

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Вместе с тем глава Роспотребнадзора добавила, что если россияне будут соблюдать правила профилактики COVID-19 в нерабочие дни, то Новый год можно будет праздновать в привычном режиме. Она обратила внимание на то, что время до праздников следует использовать для вакцинации.

Ранее в этот день вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о том, что эпидемиологическая ситуация по COVID-19 стала хуже в 13 регионах России. Так, в период с 22 по 29 октября осложнилась эпидемиологическая ситуация во Владимирской, Ивановской, Курганской, Омской, Томской и Тульской областях, а также в Республике Кабардино-Балкария, на Алтае, в Бурятии, Дагестане, Марий Эл, Северной Осетии и в Приморском крае.

Также 29 октября в России зафиксировали новый рекорд суточной смертности от COVID-19. По данным оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, за сутки скончались 1163 человека.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионы при необходимости могут ввести нерабочие дни уже с 23 октября и продлить их после 7 ноября.

Справка
Чем режим нерабочих дней отличается от выходных и как он оплачивается?В России из-за ухудшения эпидемиологической ситуации ввели нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября.
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