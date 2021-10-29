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22:39 (мск), источник: РБК

Нацразведка США обнародовала новый доклад о происхождении коронавируса

Разведсообщество по-прежнему рассматривает две версии происхождения SARS-CoV-2: заражение человека от животного или утечка из лаборатории. Китай не разрабатывал вирус в качестве биооружия и не знал о нем до появления вспышки.

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Источник: AP 2021

Офис директора Национальной разведки США (ODNI) опубликовал рассекреченные выводы разведывательного сообщества о происхождении коронавируса SARS-CoV-2.

Большинство разведывательных ведомств страны считают, что вирус не был разработан в качестве биологического оружия и, «вероятно, не был создан с помощью генной инженерии». Однако два ведомства полагают, что для такой оценки «не было достаточных данных», говорится в документе.

По мнению разведсообщества, власти Китая не знали о существовании SARS-CoV-2 до тех пор, пока в Ухане не произошла вспышка заболевания коронавирусной инфекции.

Авторы доклада не смогли прийти к однозначному выводу о происхождении коронавируса. Основными считаются две версии: естественная передача вируса от животного к человеку либо «инцидент, связанный с лабораторией».

Для того чтобы окончательно установить происхождение коронавируса, необходимо сотрудничество Китая, подчеркивают авторы. Однако, говорится в документе, Пекин «продолжает препятствовать глобальному расследованию», не поддерживает обмен информацией и «обвиняет другие страны, включая США».

Похожие выводы содержались в отчете нацразведки США, рассекреченном в конце августа. В нем говорилось, что коронавирус не был разработан Китаем в качестве биологического оружия и что китайские чиновники не имели информации о вирусе до возникновения первых очагов SARS-CoV-2. В то же время, указывала разведка, доказательств, чтобы исключить гипотезу об искусственном происхождении вируса, недостаточно.

Китай отверг обвинения в препятствовании расследованию причин пандемии и сокрытии информации от международного сообщества, а доклад США назвал научно неубедительным. Пекин призвал Вашингтон «прекратить политизировать вопрос о происхождении коронавируса». В июле китайские ученые провели собственное расследование и сочли маловероятным искусственное происхождение SARS-CoV-2.

Происхождение коронавируса также изучает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). В марте специалисты, посетившие Ухань, представили четыре версии появления SARS-CoV-2, наиболее вероятной из которых назвали версию о передаче коронавируса человеку от летучих мышей через животное-посредника. При этом возможность утечки вируса из лаборатории в ВОЗ назвали «крайне маловероятной». Осенью организация решила возобновить расследование с новой группой ученых. Китай ранее отказался сотрудничать с ВОЗ на втором этапе расследования.

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