Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Затонувший предшественник ледоколов обнаружили в Канаде Он патрулировал арктические воды во время обеих мировых войн
Фоторепортажи
7Семь сохранившихся чудес света показали на фото
11Как выглядят самые известные стены в мире
04:13 (мск), источник: Телеканал 360°

Гинцбург объяснил, почему даже привитые могут подхватить ковид

Даже привитые от коронавируса могут заболеть ковидом. Причина кроется в штамме «дельта», на который не успевают среагировать клетки памяти. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

«Привитые заражаются, потому что при “дельта”-штамме клетки памяти не успевают сработать. “Дельта”-штамм изменил характер взаимодействия с клетками и существует внутри клеток», — процитировало Гинцбурга РИА «Новости».

Директор центра добавил, что из-за низкого уровня антител вирус успевает достичь клеток. Количество антител обычно начинает уменьшаться спустя шесть-восемь месяцев после вакцинации. При этом в организме сохраняются клетки памяти, которые занимаются выработкой антител. Но происходит это только на второй-четвертый день после инфицирования.

По словам Гинцбурга, вирус переходит из одной клетки в другую, причем не покидая их. В итоге вирус накапливается в организме в очень большом количестве. Именно поэтому необходимо проходить ревакцинацию раз в полгода.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Гинцбург объяснил, почему даже привитые могут подхватить ковид
Москвичам рассказали о погоде в городе 30 октября
Молдавия и «Газпром» продлили контракт на пять лет
В России хотят остановить прием в колледжи по 43 профессиям
Нацразведка США обнародовала новый доклад о происхождении COVID
Шестой флот США отправляет свой командный корабль в Черное море
Жителей Земли предупредили о приближении невыносимой жары
Мошенники начали использовать вакцинацию для обмана граждан
Суд в США приговорил Тинькова к году надзора за пределами страны
Gnezdo.ru
Главный совет маме с грудничком на руках
Неприятная новость для дачников: уже все решено
Джо Байден серьезно болен - американские СМИ
Печальная новость для тех, у кого есть жилье в РФ
Hi-Tech
В России стартовали продажи российского «смартфона для параноиков» (цена) У него есть особые опции для защиты личных данных
Горячие темы на Авто
На чем вы зкономите? 395
Хобби , увлечение , стиль жизни . 287
Везде контроль и бред .? 141
почему мы такие? 112
Кино
74-летняя Варлей вернется на экраны: первые фото в новой роли Актриса занята на площадке сериала «Тетя Люси»
Товары для дома
5 нужных предметов для тех, кто мерзнет дома
Топ-5 кофеварок с AliExpress, в которые влюбятся даже фанаты чая
Крутые товары отдадут со скидками до 90%
Как улучшить рабочее место дома
Gnezdo.ru
Добронравов отреагировал на смерть звезды "Сватов"
Причина, почему у мамы новорожденного нет времени
Хорошо ли вы знаете фильмы СССР?
Самые свежие новости о состоянии Заворотнюк
Леди
Подписчики раскритиковали Бузову за выход в «голом» платье Фанаты пристыдили российскую певицу
Дом
Как улучшить рабочее место дома
6 правил влажной уборки, которые сэкономят ваше время
В США продают дом на маленьком острове посреди залива
Как выглядит квартира в Москве с очень-очень большими комнатами
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь