Ледоколы, подлодки, Антарктида: составлен топ достижений российского флота

7 августа 1803 года началось первое русское кругосветное плавание. На трехмачтовых шлюпах «Надежда» и «Нева» под командованием Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского команда отправилась из Кронштадта через Данию и Англию на Канары, потом через Атлантику в Бразилию и в обход мыса Горн до острова Пасхи в Тихом океане.
Затем через Гавайи корабли поплыли к российскому Петропавловску-Камчатскому, в Японию, на Сахалин и Аляску, а отсюда в Китай, на остров Святой Елены и вокруг мыса Доброй надежды к Азорским островам. Через Англию корабли вернулись в Кронштадт.
Первое русское кругосветное плавание продолжалось три года, что для своего времени было достижением.
Белый материк был открыт 16 (28) января 1820 года русской экспедицией под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. На шлюпах «Восток» и «Мирный» они подошли к шельфовому леднику, впоследствии названному в честь Беллинсгаузена. Двумя днями позднее материка достигла британская экспедиция под руководством ирландца Эдварда Брансфилда.
Первую в мире цельнометаллическую подводную лодку построили на Пролетарском заводе в Санкт-Петербурге по проекту инженера Карла Шильдера (подлодки из тюленьих шкур, кож и дерева создавали в разных странах и раньше). Ее испытали в 1834 году.
Двигателем подлодки служили гребные устройства, повторяющие форму утиной лапы. С нее в присутствии императора Николая I впервые был осуществлён успешный подводный запуск ракет.
В 1864 году купец и судовладелец Михаил Бритнев дал указание доработать принадлежавший ему пароход «Пайлот». У корабля была срезана носовая оконечность под углом 20 градусов к линии киля по образцу поморских торосных лодок. В результате такой трансформации судно смогло наползать на лед и ломать его своей тяжестью. Этот прообраз ледоколов использовали для почтово-пассажирского сообщения между Кронштадтом и Ораниенбаумом в ледовых условиях.
Подлодку «Дельфин» построили в 1903‑1904 годах по проекту корабельного инженера Ивана Бубнова. Она вошла в состав Балтийского флота и использовалась в Русско-японской войне.
Знаменитый ледокол «Ленин», первое в мире надводное судно с ядерной силовой установкой, был спущен на воду 5 декабря 1959 года. Его построили на Адмиралтейских верфях для обслуживания Северного морского пути и обеспечения непрерывной навигации в Северном Ледовитом океане. «Ленин» был выведен из эксплуатации в 1989 году. Его поставили на вечную стоянку в Мурманске. Сейчас на ледоколе действует музей.
17 августа 1977 года советский атомный ледокол «Арктика» стал первым судном в истории надводного плавания, которому удалось достичь Северного полюса. За время похода ледокол преодолел 3852 морских мили, в том числе 1200 миль с преодолением многолетнего льда.
«Арктика» — это также второй в мире атомный ледокол после «Ленина». Его спустили на воду в 1972 году.