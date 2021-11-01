Рядом с Чичен-Ицей в Мексике обнаружили редкое каноэ индейцев майя. Ему 1000 лет и оно прекрасно сохранилось

Уникальную находку сделали археологи на севере полуострова близ руин Чичен-Ицы, который был политическим и культурным центром майя. Древнее каноэ нашли во время работ, связанных со строительством новой железнодорожной туристической линии «Поезд майя».
Каноэ обнаружили в пресноводном водоеме — сенотэ, оно было полностью погружено в воду и при этом прекрасно сохранилось.
По данным Национального института антропологии и истории Мексики (INAH), длина каноэ — 1,6 метра, ширина — 80 см. Предположительно каноэ могло использоваться как емкость для воды. Также его могли использовать для хранения подношений во время ритуальных церемоний.
Специалисты из INAH говорят, что это первое полностью сохранившееся 1000-летнее каноэ, найденное на территории, где происходило развитие цивилизации народов майя.
По словам мексиканских ученых, точно определить возраст каноэ и его тип им помогут их коллеги из Сорбонны.
Также будет создана 3D-модель каноэ. По словам ученых, это поможет ускорить процесс дальнейшего изучения находки.
Пока найденное каноэ датируется приблизительно 830−950 гг. нашей эры, то есть предположительно относится к позднему периоду расцвета цивилизации майя.
Ранее ученые из Национального института антропологии и истории Мексики сообщали, что вдоль маршрута строительства железной дороги «Поезд майя» они уже обнаружили более 80 захоронений майя, а также руины более 2400 сооружений доиспанского периода. Также в числе находок — керамика и церемониальные платформы цивилизации майя.
Железнодорожная линия «Поезд майя» на полуострове Юкатан — проект президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, ее строительство началось летом прошлого года.
Она соединяет города Паленке и Канкун, проходит через районы, где ранее плотно проживали племена майя, а также через биосферный заповедник Калакмуль.
Против строительства новой железнодорожной линии активно выступали экологи, археологи, а также представители общин майя.