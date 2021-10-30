14:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
В США обнаружили случаи «девственного размножения» калифорнийских кондоров
Ученые намерены продолжить анализы ДНК в поисках других не очевидных случаев партеногенеза у птиц.
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Пара калифорнийских кондоров в зоопарке Сан-Диего вылупилась из неоплодотворенных яиц. Это первый случай партеногенеза, зафиксированный у этого вида птиц, сообщили исследователи.
Партеногенезом («девственным размножением») называют половое размножение, при котором зарождение эмбриона происходит без участия самца. Плод развивается из яйцеклетки матери, получая от родительницы не половину, а все 100% генетической информации. Ранее партеногенез наблюдали у ящериц, комодских варанов, кур, индеек, домашних голубей и некоторых других позвоночных. У насекомых и членистоногих он встречается чаще.
Уникальный случай партеногенеза ученые обнаружили случайно, когда проверяли генетический материал всех калифорнийских кондоров, живших в зоопарке. Этот редкий вид находится на грани вымирания. Исследователи уже больше 30 лет проводят обширные исследования в области генетики в надежде спасти этих птиц. Ученые увидели, что два птенца кондоров, вылупившиеся в 2001 и 2009 году, имели ДНК своих матерей.
Сейчас этих кондоров уже нет. Один из них умер в 2003 году в возрасте двух лет, а другой — в 2017 году в возрасте восьми лет.
Ученые намерены продолжить анализы ДНК в поисках других не очевидных случаев партеногенеза у птиц.
Анна Лысенко