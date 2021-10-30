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17:38 (мск), источник: Известия

Зюганов указал на разбирательство от КПРФ в деле Рашкина

Партия КПРФ в настоящий момент разбирается в ситуации с депутатом Госдумы от КПРФ Валерием Рашкиным, которого заподозрили в незаконной охоте на лося. Об этом сообщил в субботу, 30 октября, лидер партии Геннадий Зюганов.

Источник: РИА "Новости"

«Собираются все службы, в том числе и наши, поручено Синельщикову, прокурору, который у нас, и контрольной комиссии», — отметил политик.

Зюганов пообещал после всех разбирательств прокомментировать инцидент с Рашкиным от лица всей партии.

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«Надо разобраться, у нас там вместе все оказались службы Саратовской области, они там работают», — подчеркнул лидер КПРФ в беседе с «РИА Новости».

Ранее в этот день депутат Госдумы Елена Драпеко заявила, что Рашкин своими действиями подорвал не только свой авторитет, но и доверие ко всем представителям власти. По ее словам, депутат находится под пристальным вниманием избирателей.

Сам Рашкин 30 октября вернулся в Москву из Саратовской области. Услышав от журналистов вопрос об оружии, обнаруженном около места разделки туши лося, Рашкин отвернулся и ушел.

29 октября комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на Рашкина по подозрению в незаконной охоте.

Сотрудники комитета совместно с правоохранителями проводили рейдовые мероприятия, в ходе которых услышали выстрелы на территории охотничьих угодий Саратовского областного общества охотников и рыболовов. Инспекторы обнаружили автомобиль, в котором находились два человека, а в багажнике — части туши лося.

Позднее были опубликованы кадры задержания депутата, затем появилось видео, на котором видно, как Рашкин выходит из подъезда дома своей матери с синим ведром и ружьем в чехле.

29 октября правоохранители нашли охотничье оружие и разрешение на имя Рашкина на месте разделки животного. В Следственном комитете (СК) России по региону уточнили, что по карабину c прицелом ночного видения, треноге и патронам будут назначены экспертизы. При этом сам депутат отрицает наличие оружия. Он также заявлял, что тушу убитого лося они с приятелем якобы нашли, а не участвовали в убийстве животного.

Спустя день в распоряжении «Известий» появились фотографии этого оружия. На снимке запечатлен карабин с прицелом ночного видения. Также были опубликованы фотографии гильз, обнаруженных на месте стрельбы.

Эксперт по стрелковому оружию Максим Попенкер 30 октября заявил, что такой карабин используется именно для охоты, стоимость составляет примерно 200−300 тыс. рублей.

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