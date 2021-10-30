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22:57 (мск), источник: РБК

В Минздраве назвали использование поддельных QR-кодов самообманом

Использование поддельных QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса или перенесенную болезнь, являются обманом себя и всех окружающих. Такое мнение озвучил замглавы Минздрава Сергей Глаголев во время посещения Нижегородской области, сообщается на сайте регионального правительства.

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Источник: РИА "Новости"

«Самое главное, что должен понимать каждый: использование таких документов — это обман самих себя и тех, с кем общается человек: его родных, близких, друзей и коллег. COVID-19 — это не шутки», — заявил Глаголев, отметив оправданность установленных властями ограничений.

Чиновник напомнил, что подделка медицинских документов преследуется по закону, а если погибнут люди, статью переквалифицируют на «более тяжелую». Глаголев также отметил, что количество привитых пациентов в госпиталях «в десятки раз» ниже, чем тех, кто не прошел вакцинацию.

«Показатели тяжелого течения снижаются в сотни раз в сравнении с пациентами, которые не перенесли иммунизацию», — резюмировал он.

В регионе с 25 октября по 7 ноября действует период нерабочих дней, QR-код понадобится, в частности, чтобы посетить музеи, зоопарки, заведения общепита, бани или спортивные организации. После окончания периода нерабочих дней мера продолжит действовать для посещения:

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  • заведений общепита;
  • парикмахерских, салонов красоты, массажных салонов, соляриев, бань и саун;
  • спортивных заведений; музеев, театров, кинотеатров, концертных залов, цирков, клубов и домов культуры;
  • выставок;
  • детских игровых комнат, дельфинариев, аквапарков, боулингов, парков развлечений, батутных центров и других развлекательных объектов;
  • гостиниц и других учреждений временного проживания гостей;
  • торговых и торгово-развлекательных центров.

По данным оперштаба, за последние сутки в Нижегородской области выявили 815 новых пациентов с диагностированным коронавирусом, умерли 42 пациента. С начала октября число заболевших не опускается ниже 580 заболевших за сутки. За все время распространения инфекции в области заболели более 190,4 тыс. человек, умер 7691 пациент с коронавирусом.

В регионе первым компонентом вакцины от COVID-19 привились более 1,26 млн человек, более 1,14 млн завершили вакцинацию. По подсчетам оперштаба, уровень коллективного иммунитета среди жителей Нижегородской области — 46,3%.

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