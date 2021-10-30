В Минздраве назвали использование поддельных QR-кодов самообманом

«Самое главное, что должен понимать каждый: использование таких документов — это обман самих себя и тех, с кем общается человек: его родных, близких, друзей и коллег. COVID-19 — это не шутки», — заявил Глаголев, отметив оправданность установленных властями ограничений.
Чиновник напомнил, что подделка медицинских документов преследуется по закону, а если погибнут люди, статью переквалифицируют на «более тяжелую». Глаголев также отметил, что количество привитых пациентов в госпиталях «в десятки раз» ниже, чем тех, кто не прошел вакцинацию.
«Показатели тяжелого течения снижаются в сотни раз в сравнении с пациентами, которые не перенесли иммунизацию», — резюмировал он.
В регионе с 25 октября по 7 ноября действует период нерабочих дней, QR-код понадобится, в частности, чтобы посетить музеи, зоопарки, заведения общепита, бани или спортивные организации. После окончания периода нерабочих дней мера продолжит действовать для посещения:
По данным оперштаба, за последние сутки в Нижегородской области выявили 815 новых пациентов с диагностированным коронавирусом, умерли 42 пациента. С начала октября число заболевших не опускается ниже 580 заболевших за сутки. За все время распространения инфекции в области заболели более 190,4 тыс. человек, умер 7691 пациент с коронавирусом.
В регионе первым компонентом вакцины от COVID-19 привились более 1,26 млн человек, более 1,14 млн завершили вакцинацию. По подсчетам оперштаба, уровень коллективного иммунитета среди жителей Нижегородской области — 46,3%.