Эксперт рассказала, как проявляется постковидный синдром

«В настоящее время мы чаще отмечаем более выраженную утомляемость, длительные воспалительные изменения носоглотки, изменения голоса, нарушения памяти, снижение так называемых когнитивных функций (сообразительности, способности участвовать в рабочих процессах и т. д.), нарушения слуха, желудочно-кишечные расстройства, более выраженные поражения легких и сердца, повышение восприимчивости к другим инфекциям», — сказала она, отвечая на вопрос, насколько более выражен постковидный синдром при дельта-штамме.
Она отметила, что постковидный синдром может развиться даже в том случае, если человек переболел в легкой форме. По словам эксперта, при легком течении болезни люди, как правило, не обращаются за медицинской помощью, что может привести к развитию постковидного синдрома.
«Точных цифр пока нет, но в целом, как правило, чем тяжелее протекает заболевание, тем более продолжительны и более выражены симптомы постковидного синдрома», — добавила Руженцова.