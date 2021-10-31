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05:50 (мск), источник: Коммерсантъ

Гинцбург объяснил долгую регистрацию «Спутника V» в ВОЗ и ЕС разным законодательством

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург считает, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Европейское агентство лекарственных средств (EMA) не хотят видеть «блестящих» результатов применения «Спутника V». По его мнению, долгий процесс регистрации связан с «сильной конкуренцией за денежные потоки» и с разным законодательством.

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Источник: РИА "Новости"

«Сейчас в мире идет очень сильная конкуренция за денежные потоки — и между различными производителями вакцин, и косвенно между странами, где эти фармацевтические компании работают», — сказал Гинцбург «Вечерней Москве».

Глава Центра имени Гамалеи рассказал, что европейское законодательство негармонизировано с российским. В качестве примера он привел то, что в «отечественной регуляторике вакцинный препарат оценивается, допустим, по 18 параметрам», а в европейской используется 16 критериев и два из них не совпадают с российскими.

Это не говорит о том, что российская или зарубежная система плохая. Просто они разные. Поэтому гармонизировать их приходится в процессе проверки. И это порождает задержки.
Александр Гинцбург
директор Центра имени Гамалеи

По мнению Гинцбурга, процесс регистрации вакцины пошел бы быстрее, если бы признание «Спутника V» велось по результатам его практического использования.

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«Прививочная кампания показала, что “Спутник V” блестяще справляется с защитой организма от широкого спектра штаммов коронавируса. Однако чиновники EMA и отчасти ВОЗ не хотят этого видеть», — сказал Александр Гинцбург.

Глава Центра имени Гамалеи отметил, что в Европе не признан «практически ни один российский препарат». По его словам, отечественные препараты выходят на европейский рынок под брендами европейских фармацевтических гигантов. «С нашей вакциной мы так поступить не можем по очевидным причинам», — сказал он.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с гендиректором ВОЗ Адханомом Гебрейесусом отметил важность включения российских вакцин против COVID-19 в список препаратов, рекомендованных ВОЗ для применения в чрезвычайной ситуации. ВОЗ в октябре возобновила процедуру одобрения «Спутника V». РФПИ ранее выражал надежду, что представители EMA осенью вернутся в Россию для продолжения процедуры регистрации «Спутника V».

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