В Роспотребнадзоре назвали условия для продления локдауна

По словам Горелова, повышение этого показателя говорит о наступлении напряженного периода, но это не единственный критерий, учитывающийся при введении ограничений.
«Если мы с вами не превзойдем порог коллективного иммунитета в 80%, ожидать чуда не приходится», — добавил эксперт.
Кроме того, важное значение также имеют наличие свободных коек в больницах и аппаратов ИВЛ, пояснил медик. По мнению эксперта, введение нерабочих дней может быть эффективным, но альтернативы вакцинации не существует.
Ранее главный санитарный врач России Анна Попова заявила, что соблюдение в нерабочие дни правил профилактики коронавирусной инфекции, позволит россиянам отпраздновать Новый год «в привычном режиме». Она отметила, что во время нерабочих дней нужно вакцинироваться от коронавируса тем жителям России, которые еще не сделали прививку.