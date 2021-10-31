В России в октябре впервые за пандемию выявили больше миллиона заболевших ковидом

С 1 по 31 октября штаб сообщил о 1 002 764 заболевших. Это на 69,4% больше показателя предыдущего месяца и на 127% больше, чем в октябре 2020 года.
Предыдущий максимум по числу заражений за месяц был зарегистрирован в декабре 2020 года. Тогда штаб сообщил о 863 643 инфицированных.
Число заболевших за неделю также стало самым большим с начала распространения в России новой инфекции — 272 147. Однако темпы роста заболеваемости снижаются — впервые с конца сентября число зарегистрированных за неделю случаев превысило показатель предыдущих семи дней менее чем на 10%. Эту тенденцию отмечал во вторник глава Минздрава Михаил Мурашко.
Правда, говорить о стабилизации ситуации преждевременно. Коэффициент распространения коронавируса, который показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции, уже несколько недель держится выше единицы, что свидетельствует о развитии эпидемического процесса.
Кроме того, быстрее чем когда-либо растет количество так называемых активных случаев, которые проходят лечение в данный момент. Из данных штаба следует, что за октябрь оно увеличилось почти в полтора раза — с 631 004 до 916 713. В конце октября 2020 года этот показатель был гораздо меньше — тогда, по данным штаба, болели 374 712 человек.
На пике находится и смертность из-за новой инфекции — в середине октября число летальных исходов за сутки в России впервые превысило 1 000, а в последние шесть дней оно держится выше 1 100.
Всего за месяц штаб зарегистрировал 31 283 смерти — примерно на 30% больше, чем в сентябре, и в 4,3 раза больше, чем в октябре прошлого года. Только за последнюю неделю в России зафиксировали 7 938 летальных исходов.
Летальность новой болезни на фоне быстрого роста заболеваемости снизилась: если в сентябре она достигала 4,1%, то в октябре — только 3,1%, что сопоставимо с показателем июля. Если брать индикатор за всю пандемию, то он по итогам месяца почти не изменился и составил 2,8%.
Следует иметь в виду, что данные штаба являются неполными: он учитывает только те случаи, когда коронавирусная инфекция стала основной причиной смерти и это удалось оперативно подтвердить.
На Московский регион и Санкт-Петербург по итогам месяца пришлось 34% заражений, выявленных в стране в целом. Это сопоставимо с показателями пика предыдущей волны, который пришелся на июль, и прошлого октября (в обоих случаях — 37%).
В Москве за месяц зарегистрировали 183 471 случай заражения — почти втрое больше, чем в сентябре, но меньше, чем в декабря прошлого года, когда в столице зарегистрировали максимум по числу заболевших за месяц. Хотя смертность в городе также заметно выросла, она еще не достигла максимального уровня, который был зафиксирован в июле. При этом темпы роста заболеваемости в столице снижаются: если на прошлой неделе они достигали 16,6%, то на этой — только 6,2%.
Схожую динамику демонстрируют Подмосковье и Санкт-Петербург: в первом темпы роста за неделю снизились сразу на порядок, с 25,2% до 2,5%, а во втором число выявленных за семь дней случаев впервые с начала осени оказалось меньше, чем за предыдущий аналогичный период.
Это отражается на ситуации в Центральном и Северо-Западном федеральных округах в целом — темпы роста заболеваемости в обоих сократились в разы, до 7,7% и 3,1%. Однако в остальных частях страны, за исключением Южного федерального округа, они все еще увеличиваются — только в южных регионах прирост сократился с 8,5% до 7%.
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