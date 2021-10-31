Ученые назвали лайфхаки, которые помогают копить деньги

В исследовании 2014 года ученые Леона Тэм и Утпал Дхолакия неожиданно обнаружили, что успех в накоплении денег зависит от того, мыслят люди циклически или линейно.
Большинство из нас ориентируется на годичные циклы. Например, мы помним о том, что к осени нужно подготовить детей в школу, а к зиме — отложить побольше на коммуналку и купить подарки на Новый год.
Но циклов в нашей жизни намного больше. Это регулярность медосмотров, посещений стоматолога, ремонтов, отпусков, поездок на СТО и многого другого. Если человек видит свою жизнь как серию повторяющихся событий, то лучше планирует бюджет и может предугадать траты.
Автоматизировать накопления
Если людям приходится совершать много дополнительных «телодвижений» для накоплений, они, скорее всего, ничего такого не будут делать, написал поведенческий экономист Шломо Бенарци из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе в статье для Harvard Business Review.
Он утверждает, что автоматические депозиты — самый эффективный способ накопить на пенсию или другие цели.
Если вы хотите накопить на автомобиль, первый взнос на ипотеку или поездку своей мечты, не полагайтесь только на себя. Во многих банках предлагают функцию «копилок» — автоматического пополнения депозита с любой вашей карты. Их можно настроить по своему усмотрению, например, сделать так, что в «копилку» автоматически будут попадать 10% от каждого поступления на зарплатную карту.
Периодически увеличивать суммы, которые откладываете
Лауреат Нобелевской премии Ричард Талер и уже упомянутый Шломо Бенарци несколько лет изучали стратегии накоплений более чем 21 тысячи сотрудников трех разных компаний в США.
Часть сотрудников решила ежегодно в течение четырех лет увеличивать процент от зарплаты, который они перечисляли на депозит. В итоге эти люди увеличили свои сбережения почти в четыре раза.
Если есть хотя бы малейшая возможность начать откладывать больше, эксперты советуют ею воспользоваться.
Придумать для себя систему штрафов
Одна из главных причин, по которой люди не хотят откладывать деньги, — это отсутствие мотивации.
Дин Карлан, профессор экономики Йельского университета, разработал теорию, утверждая, что штраф за нерегулярность пополнения сбережений помогает людям достичь цели.
Например, вы поставили себе цель за год накопить денег на заграничное путешествие для всей семьи. Если цели достичь не удастся, вы должны будете пожертвовать 30 тысяч рублей в приют для животных. Перспектива штрафа усилит мотивацию копить деньги, говорит Карлан.
Идти к цели мелкими шагами
Бенарци и его коллеги из Калифорнийского университета предложили участникам эксперимента три варианта на выбор: 1) откладывать по 5 долларов в день; 2) экономить по 35 долларов в неделю; 3) откладывать по 150 долларов в месяц.
Результаты были ошеломляющими: почти 30 процентов участников эксперимента заявили, что им легче экономить по 5 долларов в день. Откладывать по 150 долларов в месяц согласились только 7% участников.
Хотя суммы накоплений по итогам месяца для всех вариантов были одинаковыми (150 долларов), откладывать часто, но понемногу оказалось проще, чем один раз «оторвать от сердца» всю сумму.
Обязательно отслеживать все расходы
Иногда мы даже не задумываемся о том, сколько тратим на разные «копеечные» мелочи. А ведь даже месячный счет за кофе в кофейне по пути на работу может оказаться внушительной суммой.
Эксперты советуют установить полезное приложение (их очень много), которое поможет отслеживать все ваши траты. Некоторые суммы так вас удивят, что вы пересмотрите свое ежедневное «покупательское» поведение.
Анна Лысенко по материалам Insider
Во время загрузки произошла ошибка.