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16:52 (мск), источник: Секрет Фирмы

В Италии умер 93-летний «отец» тирамису

Итальянский ресторатор Адо Кампеол, создавший знаменитый десерт тирамису, умер в возрасте 93 лет. Об этом сообщил губернатор региона Венето Лука Дзайя на своей странице в Facebook. Жители города Тревизо, в котором жил Кампеол, утверждают, что десерт появился на свет в конце 1960-х годов благодаря маленькой случайности: во время приготовления ванильного мороженого ложка сливочного сыра маскарпоне упала в сахарно-желтковую смесь.

Источник: Reuters

«Адо Кампеол скончался сегодня в возрасте 93 лет, Тревизо теряет ещё одну звезду. <…> В его доме, благодаря интуиции и воображению его жены, родился один из самых известных в мире кондитерских успехов — тирамису, сертифицированный Итальянской кулинарной академией», — сообщил Дзайя.

Название десерта переводится с итальянского как «тяни меня вверх». У слова есть ещё одно значение — «подбодри меня». Это объясняется тонизирующими и питательными свойствами сладкого блюда.

Ранее «Секрет» сообщал, что в Москве умер легендарный советский диктор Игорь Кириллов. Телеведущему было 89 лет.

Анна Шахова

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