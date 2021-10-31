16:52 (мск), источник: Секрет Фирмы
В Италии умер 93-летний «отец» тирамису
Итальянский ресторатор Адо Кампеол, создавший знаменитый десерт тирамису, умер в возрасте 93 лет. Об этом сообщил губернатор региона Венето Лука Дзайя на своей странице в Facebook. Жители города Тревизо, в котором жил Кампеол, утверждают, что десерт появился на свет в конце 1960-х годов благодаря маленькой случайности: во время приготовления ванильного мороженого ложка сливочного сыра маскарпоне упала в сахарно-желтковую смесь.
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