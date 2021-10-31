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18:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Испании родились редкие белые львята

Животные — не альбиносы, а «генетическая редкость».

В заповеднике «Маленькая Африка» в Ла-Эстасьон-де-Химена на юге Испании родилась пара редких белых львят.

Белый цвет малышей стал для работников заповедника неожиданностью, ведь родители новорожденных — обычные африканские львы, обитатели заповедника Симба и Лира, сообщает EuropaSur.

На пятый день мальчика и девочку перевели в отдельную комнату, чтобы контролировать их кормление, так как у Лиры возникли небольшие осложнения после родов. За малышами наблюдают круглосуточно.

По данным Global White Lion Protection Trust, животные — не альбиносы, а «генетическая редкость». В дикой природе живет менее 13 белых львов, однако еще в 1930-х их начали специально разводить в неволе.

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