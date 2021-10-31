В Испании родились редкие белые львята

В заповеднике «Маленькая Африка» в Ла-Эстасьон-де-Химена на юге Испании родилась пара редких белых львят.
Белый цвет малышей стал для работников заповедника неожиданностью, ведь родители новорожденных — обычные африканские львы, обитатели заповедника Симба и Лира, сообщает EuropaSur.
На пятый день мальчика и девочку перевели в отдельную комнату, чтобы контролировать их кормление, так как у Лиры возникли небольшие осложнения после родов. За малышами наблюдают круглосуточно.
По данным Global White Lion Protection Trust, животные — не альбиносы, а «генетическая редкость». В дикой природе живет менее 13 белых львов, однако еще в 1930-х их начали специально разводить в неволе.