04:44 (мск), источник: ТАСС
Что изменится в жизни россиян с ноября 2021 года
Единые сертификаты вакцинации, изменение условий кредита при подтвержденном ковиде, QR-коды в регионах.
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ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в ноябре 2021 года и коснутся многих россиян.
С 1 ноября вводятся в действие максимальные значения размера платы за перевод денежных средств между физическими лицами, а также за перевод с банковских счетов физического лица на специальный счет оператора финансовой платформы для зачисления в сервисе быстрых платежей.
Производители алкоголя без добавления этилового спирта (за исключением производства пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) с 1 ноября будут предоставлять расчет производственной мощности основного технологического оборудования.
Росалкогольрегулирование ведет реестр мощностей технологического оборудования для производства этилового спирта или алкогольной продукции.
ЦБ рекомендовал удовлетворять заявления физлиц об изменении условий кредита или займа, если доход заемщика больше не позволяет исполнять обязательства. С 1 ноября по 31 декабря 2021 года гражданин может в такой ситуации предоставить банку заявление и документ, подтверждающий ковид у него самого или у живущих с ним членов семьи. Это касается и тех, кто уже реструктуризировал долг. Центробанк рекомендует освобождать таких заемщиков от штрафов и пени.
На те же меры поддержки могут рассчитывать субъекты малого и среднего предпринимательства, а также самозанятые.
Юрлица, осуществляющие добычу, попутное извлечение или производство драгметаллов, с 1 ноября смогут добровольно вносить в специальную систему ГИИС ДМДК сведения о количестве добытых и отгруженных в продуктах переработки драгметаллов.
Юрлица и ИП, состоящие на спецучете и использующие драгметаллы и драгоценные камни в производственных, научных и социально-культурных целях, смогут добровольно вносить в систему сведения о получении этих металлов и камней и их расходовании.
Нововведение не распространяется на организации, которые хранят, изучают и экспонируют музейные предметы, и музейные коллекции из предметов, включенных в состав Музейного фонда РФ.
С 8 ноября вступает в силу приказ Министерства здравоохранения РФ от 22 октября 2021 года № 1006н «Об утверждении формы медицинской документации “Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)” и порядка ее ведения».
В документе будут отражаться фамилия, имя, отчество, дата рождения привитого, пол, адрес места жительства и дата формирования документа. Предусматривается место для QR-кода. Кроме того, будет указано, когда человек привился, какой вакциной и где. Также будут вноситься сведения о ревакцинации, наличии медицинских противопоказаний и о перенесенном заболевании, если оно было. Сертификаты, сформированные до вступления в силу нового приказа, будут автоматически переоформлены на портале госуслуг.
С ноября во многих регионах России заработает система QR-кодов с информацией о вакцинации или перенесенном заболевании. Они понадобятся при посещении спортивных мероприятий, театров, музеев, салонов красоты и других мест.
До 15 ноября работодатели используют собственные информационные системы или подсистемы «Электронный кадровый документооборот» в системе «Работа в России». До 15 января 2022 года Минтруд должен будет направить в правительство доклад о результатах эксперимента и предложения по внесению изменений в законодательство.
Компании и ИП должны передать данные об их корпоративных номерах до 30 ноября 2021 года. Иначе эти сим-карты заблокируют 1 декабря. Сотрудники, в свою очередь, должны эти данные подтвердить. Совершить оба действия можно на портале «Госуслуги». Закон направлен на борьбу с телефонным мошенничеством и позволит снизить число противоправных действий с использованием анонимных сим-карт.