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03:16 (мск), источник: ТАСС

В мире сделали более 7 млрд прививок от коронавируса

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Число сделанных в мире прививок от коронавируса превысило 7 млрд. Более половины из них приходится на три страны — Китай (2,3 млрд), Индию (1,1 млрд) и США (0,4 млрд), свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе официальных заявлений властей и статистики СМИ.

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Источник: Агентство «Москва»

На данный момент людям ввели 7,001 млрд доз вакцин от COVID-19. Определить, сколько человек на планете прошли полный курс вакцинации, пока не представляется возможным, так как многие страны сообщают только о количестве сертифицированных доз вакцин от ковида и число сделанных прививок.

При этом темпы вакцинации в мире снижаются — предыдущий млрд прививок был введен за 29 дней, а для достижения нового млрд потребовалось 37 дней.

В ОАЭ и на Мальте привиты уже более 90% жителей. А в таких государствах, как Португалия, Куба, Чили, Исландия, Камбоджа, Катар, Испания, Сингапур, Бруней и Южная Корея хотя бы одним компонентом привились уже более 80% населения.

В России, согласно данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, провели уже более 50,9 млн полных циклов вакцинации от коронавируса, а прививку первым компонентом сделали 56,8 млн раз. При этом уровень коллективного иммунитета к ковиду в стране составляет 46,8%.

Всего в мире в гражданском обороте находятся более десяти вакцин от коронавируса, в том числе российские «Спутник V», «Спутник Лайт», «Эпиваккорона» и «Ковивак», препараты американского концерна Pfizer и его германского партнера BioNTech, британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета, китайских компаний Sinovac и Sinopharm, индийская Covaxin, а также продукция американских разработчиков Moderna и Johnson & Johnson.

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