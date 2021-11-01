Роспотребнадзор не увидел динамики в распространении мутации «Дельты» AY.4.2

«Этот штамм пока не распространяется. До сих пор известны лишь единичные случаи», — сообщила она «Известиям».
Более того, состав распространенных в России вариантов патогена не изменился с прошлого месяца. По сравнению с сентябрем ситуация принципиально не изменилась, подчеркнула Анна Сперанская.
AY.4.2 — один из 45 подвидов вируса, происходящих от «Дельта»-варианта. У него есть две характерные мутации (Y145H и A222V) в спайковом белке, которым вирус заражает клетки человека. Оба изменения были зарегистрированы в предыдущих линиях коронавируса, хотя и не в формате «варианта, вызывающего опасения» (к этой категории ВОЗ относит мутации, которые увеличили способность коронавируса передаваться от человека к человеку, изменили симптоматику или сделали его более устойчивым к вакцинам).
О свойствах нового подтипа британским СМИ сообщили ученые Института генетики Лондонского университета. По их сведениям, он как минимум на 10−15% заразнее, чем исходный вариант. По словам исследователей, этот штамм может создать конкуренцию предковому варианту «Дельты». Они не исключили, что этот вариант может оказаться самым заразным из выявленных с начала пандемии.
Как сообщили в Ростпотребнадзоре, в России ранее выявили пять новых случаев заражения штаммом коронавируса, AY.4.2.