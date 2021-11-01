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03:38 (мск), источник: Известия

«КовиВак» станет доступен для людей старше 60 лет через несколько месяцев

Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова получил разрешение от Министерства здравоохранения и проводит сейчас клинические испытания вакцины от коронавируса «КовиВак» в категории 60+.

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Источник: Известия

Как сообщил «Известиям» директор по развитию Центра Чумакова Константин Чернов, использовать «КовиВак» для вакцинации людей старше 60 лет можно будет уже через несколько месяцев.

По словам Константина Чернова, также сейчас идут испытания вакцины для подростков. Третья фаза испытаний одобрена Министерством здравоохранения до 31-го декабря 22-го года. До этого времени в Центре Чумакова должен завершиться весь цикл клинических исследований.

Ранее в интервью «Известиям» заместитель руководителя по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что уверен в том, что «обязательной вакцинации для детей не будет в нашей стране. Потому что мы живем в правовом государстве, где действует закон об иммунопрофилактике, его никто не отменял».

Сейчас в месяц производится миллион доз «КовиВака». А со временем, по словам Константина Чернова, количество производимых доз может быть увеличено.

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