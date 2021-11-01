Россияне назвали самые дорогие города для жизни после Москвы

Жизнь в Уфе кажется дорогостоящей 60% респондентов, в Казани — 58%. Москву в качестве самого дорого города назвали 87% опрошенных. Как отмечает SuperJob, это меньше, чем в 2010 году, когда столицу назвали самым дорогим городом 87%.
Опрос проводился 24 сентября — 26 октября. В нем участвовали 10 тыс. представителей экономически активного населения старше 18 лет из 16 городов-миллионников.
В том, что большие расходы предполагает жизнь в Краснодаре, убеждены 57% его жителей, в Ростове-на-Дону — 54%, в Волгограде — 52%.
Екатеринбург выглядит дорогим городом в глазах каждого второго его жителя (50%). Санкт-Петербург и Красноярск оценили таким образом по 49% горожан, Омск — 47%, Самару — 46%.
Замыкают рейтинг самых дорогих мегаполисов России Нижний Новгород (43%), Новосибирск (41%), Воронеж, Пермь (38%) и Челябинск (28%).
Большинство респондентов считают, что дороже всего в мегаполисах обходится жилье. Так ответили жители Москвы, Уфы, Казани, Краснодара, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Красноярска, Самары и Перми. Жилищно-коммунальные услуги вышли на первый план в Ростове-на-Дону, Волгограде, Нижнем Новгороде и Челябинске.
В Омске, Новосибирске и Воронеже россиянам больше всего приходится тратить на продукты. В Краснодаре в топ-5 наиболее высоких назывались цены в кафе и ресторанах.
В список самых дорогих вещей, по мнению населения городов-миллионников, вошли также различные услуги (медицинские, бытовые, развлечения), проезд на общественном транспорте, бензин и товары народного потребления (одежда, обувь, бытовая техника и т. п.).
Опрос сервиса «Работа.ру» показал, что лучшими городами для переезда россияне считают Москву, Санкт-Петербург и Сочи. При этом более половины опрошенных (51%) вообще не готовы сейчас к переезду в другой город. Переехать в Москву мечтают 22% респондентов, в Санкт-Петербург — 14%, в Сочи — 10%. Еще 8% хотели бы переехать в Краснодар, а 3% — в Калининград, Екатеринбург или Казань.