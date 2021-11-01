Гинцбург заявил об отсутствии нареканий к «Спутнику V» у трижды привитых

«Сейчас абсолютно никаких нареканий на побочные действия нет [у тех, кто привился “Спутником V” третий раз]», — цитирует его «РИА Новости» 1 ноября.
Ранее, 30 октября, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал о рекомендации использовать «Спутник Лайт» только при ревакцинации.
Вместе с тем, по его словам, для первой прививки по-прежнему рекомендуется использовать зарегистрированные в России вакцины от коронавируса, в том числе «Спутник V».
До этого, 28 октября, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи заявил, что иммунизация «Спутником V» и ревакцинация его назальной формой могут защитить пациента от заболевания коронавирусом на 100%. Он отметил, что при иммунизации назальной вакциной создается независимый барьер для проникновения вируса в организм человека.
На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».