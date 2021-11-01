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11:12 (мск), источник: Коммерсантъ

Бастрыкин предложил ввести обязательную геномную регистрацию для мигрантов

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин предложил кодифицировать миграционное законодательство и ввести обязательную геномную регистрацию для трудовых мигрантов из стран бывшего СССР.

Источник: РИА "Новости"

«В настоящее время вопросы миграции регулируют уже сотни нормативных актов. А это многоплановая и довольно запутанная нормативная база. Поэтому явно назрел вопрос о кодификации миграционного законодательства», — сказал Бастрыкин в интервью «Интерфаксу».

Глава СКР предложил «ясно прописать все формы миграции» в новом нормативном акте. «А также нормы, связанные с регистрацией иностранцев, с выдачей квот на занятие трудовой деятельностью, а также четко определить порядок учета мигрантов, их дактилоскопирования и другие виды контроля… Необходимо подвергать обязательной геномной регистрации всех трудовых мигрантов, въезжающих в Россию из стран ближнего зарубежья», — добавил он.

Геномная регистрация — это учет, хранение и использование государственными органами персональных данных, включающих кодированную информацию об определенных фрагментах ДНК.

Сейчас обязательную ДНК-регистрацию должны проходить только лица, осужденные и отбывающие наказание за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а также всех категорий преступлений против половой неприкосновенности.
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Необходимость таких мер Бастрыкин объяснил тем, что в структуре преступности мигрантов «наметились тенденции роста противоправных деяний». В частности увеличилась доля правонарушений, имеющих повышенную общественную опасность. Так, по его данным, среди мигрантов число экстремистских преступлений увеличилось на 33%, терроризма — на 26%, убийств — на 8%, изнасилований — на 5%.

Ранее стало известно, что мобильное приложение, позволяющее потенциальным и текущим мигрантам в Россию получать государственные и частные услуги, планируется запустить в 2022 году. Изначально цифровую платформу для мигрантов должно было разрабатывать МВД, но в 2020 году работу было поручено продолжить Минсвязи. Источник «Ъ» отмечал, что альтернативный проект — открытие для мигрантов инфраструктуры «Госуслуг» и МФЦ — сложен в реализации.

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