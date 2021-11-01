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14:32 (мск), источник: Секрет Фирмы

Россиянам рассказали о новых условиях и стоимости отдыха на популярных курортах

В Египте в декабре 2021 года стоимость путёвок в среднем упала до уровня 2015 года после снятия ограничений на полёты. Об этом сообщили в TourDom со ссылкой на экспертов туристической отрасли. Вместе с этим россияне массово заинтересовались отдыхом на Шри-Ланке осенью. Спрос у отечественных путешественников вырос в несколько раз.

Источник: Reuters

«Уровень цен сейчас такой же, как и до 2015 года в аналогичные периоды спада спроса <…> И это уже окончательная цена, топливного сбора в $40 нет, как ранее. То есть уровень цен вернулся в обычное русло», — пояснил эксперт в беседе с корреспондентом издания.

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Непривитым туристам не советуют путешествовать по России

Средняя стоимость отпуска на шесть дней в Шарм-эш-Шейхе в трёхзвездочном отеле с вылетом из Москвы и питанием по системе «всё включено» для двоих туристов стоит 27 100 рублей. С такими же условиями немного дороже обойдётся отдых в четырёхзвёздочном отеле — от 31 700 рублей на двоих.

Тем временем россияне ринулись покупать билеты на Шри-Ланку. Но спрос высок не только на ближайшие даты, но и на конец зимы — весну 2022 года.

«Мы наблюдаем как продажи на ближайшие даты, так и устойчивый спрос на заезды в феврале и марте. Бронируют туры и для пар, и для семей. Также направление интересно туристам, ищущим по разумной цене отдых на тёплом океане, самобытную культуру и экзотическую кухню», — сообщил представитель компании «Русский экспресс» на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Туроператоры отметили, что российские туристы так активно интересуются путешествиями из-за нескольких факторов, один из которых — скидки на перелёты. Также россиян привлекает возможность отдыха в популярной пляжной стране как по электронной визе, так и по визе по прибытии.

Но не все страны готовы принимать туристов поголовно. Например, власти Туниса снова ужесточили правила въезда для иностранных путешественников с 27 октября. Об этом тоже сказано на сайте АТОР.

Согласно нововведениям, по прибытии в страну туристы обязаны предъявить отрицательный ПЦР-тест с QR-кодом, сделанный не менее чем за 72 часа до регистрации на рейс. Отмечается, что это не зависит от привитости туристов. Изменения касаются как самостоятельных путешественников, так и тех, кто прибыл по пакетным турам. Исключение сделали только для детей до 12 лет.

Отдыхающие также обязаны заранее заполнить анкету на специальном портале и представить подтверждающие документы сотрудникам авиакомпаний и пограничным службам в цифровом или бумажном формате, когда прилетят в страну. Более того, пассажиров могут выборочно проверить на коронавирус.

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