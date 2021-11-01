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15:19 (мск), источник: Коммерсантъ

В мире умерли более 5 млн больных коронавирусом

По данным Университете Джонса Хопкинса, количество жертв коронавируса по всему миру превысило 5 млн человек. США лидируют по числу смертей, там с начала пандемии погибли более 745 тыс. человек.

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Источник: AP 2021

В мире зафиксировали более 246 млн случаев заражения коронавирусом. Было сделано более 6,9 млрд прививок, обе дозы вакцины получили около 39% населения Земли.

Страны-лидеры по числу смертей от COVID-19:

  • США — 745,8 тыс.,
  • Бразилия — 607,8 тыс.,
  • Индия — 458,4 тыс.,
  • Россия — 235,3 тыс.,
  • Великобритания — 141 тыс.

В России за прошедшие сутки зарегистрировали 40 402 случая заражения коронавирусом, умерли за сутки 1155 пациентов. Общее число заболевших выросло до 8 554 192.

Ранее президент России Владимир Путин на саммите G20 заявил, что необходимо разработать механизм по модернизации вакцин от коронавируса из-за его мутации. Он также предложил странам ускорить взаимное признание вакцин от COVID-19.

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