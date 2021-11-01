В мире умерли более 5 млн больных коронавирусом

В мире зафиксировали более 246 млн случаев заражения коронавирусом. Было сделано более 6,9 млрд прививок, обе дозы вакцины получили около 39% населения Земли.
Страны-лидеры по числу смертей от COVID-19:
В России за прошедшие сутки зарегистрировали 40 402 случая заражения коронавирусом, умерли за сутки 1155 пациентов. Общее число заболевших выросло до 8 554 192.
Ранее президент России Владимир Путин на саммите G20 заявил, что необходимо разработать механизм по модернизации вакцин от коронавируса из-за его мутации. Он также предложил странам ускорить взаимное признание вакцин от COVID-19.