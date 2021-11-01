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15:09 (мск), источник: Forbes

Первый регион в России признал QR-коды иностранных вакцин для посещения музеев

Первый регион России разрешил посещать музеи и театры по QR-кодам иностранных вакцин. О таком решении объявили власти Ленинградской области. В пресс-службе областного правительства уточнили, что решение согласовано с Роспотребнадзором, но в Роспотребнадзоре это отрицают.

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Источник: Reuters

Власти Ленинградской области решили признать QR-коды иностранных вакцин от коронавируса для доступа в музеи и театры. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства. Об этом решении объявил губернатор региона Александр Дрозденко на совещании с главами районов.

Предъявлять QR-коды о вакцинации или недавно перенесенном ковиде при посещении музеев, театров, кино, спортклубов и других заведений Ленобласти стало обязательно 30 октября. Сертификаты необходимы и при заселении в гостиницы, пишет «Интерфакс».

ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного правительства уточняет, что решение было принято по согласованию с Роспотребнадзором.

Однако пресс-служба Роспотребнадзора заявила «РИА Новости», что решение не согласовывалось со службой и допуск в музеи и театры привитых иностранными вакцинами не разрешен.

Вслед за Ленинградской областью о признании QR-кодов, полученных после прививок иностранными вакцинами, объявил Ханты-Мансийский автономный округ. Директор департамента физкультуры и спорта Югры Сергей Артамонов сообщил ТАСС, что иностранной прививки будет достаточно для посещения спортивных объектов.

В региональном Роспотребнадзоре также подтвердили агентству, что для привитых зарубежными препаратами ограничений не будет и в других ситуациях, где нужен QR-код.

При этом в Санкт-Петербурге пока признают только отечественные QR-коды. Иностранцы, привитые зарубежными вакцинами, с 30 октября не могут посещать музеи и театры города, отмечал ТАСС со ссылкой на вице-губернатора Бориса Пиотровского. В гостиницы Петербурга можно заселиться по отрицательному ПЦР-тесту.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на саммите G20, призвал мировых лидеров обеспечить взаимное признание национальных сертификатов о вакцинации. «Предлагаем поручить министерствам здравоохранения государств “двадцатки” проработать в кратчайшие сроки вопрос о взаимном признании национальных вакцинных сертификатов», — отметил он. Президент также призвал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) ускорить процесс оценки качества новых вакцин. «Чем быстрее все это будет сделано, тем легче будет возобновить глобальную деловую, в том числе наиболее пострадавшую туристическую, активность», — добавил Путин.

Тимур Батыров

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