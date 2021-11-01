Первый регион в России признал QR-коды иностранных вакцин для посещения музеев

Власти Ленинградской области решили признать QR-коды иностранных вакцин от коронавируса для доступа в музеи и театры. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства. Об этом решении объявил губернатор региона Александр Дрозденко на совещании с главами районов.
Предъявлять QR-коды о вакцинации или недавно перенесенном ковиде при посещении музеев, театров, кино, спортклубов и других заведений Ленобласти стало обязательно 30 октября. Сертификаты необходимы и при заселении в гостиницы, пишет «Интерфакс».
ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного правительства уточняет, что решение было принято по согласованию с Роспотребнадзором.
Однако пресс-служба Роспотребнадзора заявила «РИА Новости», что решение не согласовывалось со службой и допуск в музеи и театры привитых иностранными вакцинами не разрешен.
Вслед за Ленинградской областью о признании QR-кодов, полученных после прививок иностранными вакцинами, объявил Ханты-Мансийский автономный округ. Директор департамента физкультуры и спорта Югры Сергей Артамонов сообщил ТАСС, что иностранной прививки будет достаточно для посещения спортивных объектов.
В региональном Роспотребнадзоре также подтвердили агентству, что для привитых зарубежными препаратами ограничений не будет и в других ситуациях, где нужен QR-код.
При этом в Санкт-Петербурге пока признают только отечественные QR-коды. Иностранцы, привитые зарубежными вакцинами, с 30 октября не могут посещать музеи и театры города, отмечал ТАСС со ссылкой на вице-губернатора Бориса Пиотровского. В гостиницы Петербурга можно заселиться по отрицательному ПЦР-тесту.
Ранее президент России Владимир Путин, выступая на саммите G20, призвал мировых лидеров обеспечить взаимное признание национальных сертификатов о вакцинации. «Предлагаем поручить министерствам здравоохранения государств “двадцатки” проработать в кратчайшие сроки вопрос о взаимном признании национальных вакцинных сертификатов», — отметил он. Президент также призвал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) ускорить процесс оценки качества новых вакцин. «Чем быстрее все это будет сделано, тем легче будет возобновить глобальную деловую, в том числе наиболее пострадавшую туристическую, активность», — добавил Путин.