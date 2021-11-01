Роспотребнадзор: до 5% россиян заражаются коронавирусом после полной вакцинации

«Для российских вакцин сегодня показано в Российской Федерации заболевающих после полностью завершенной вакцинации от 2% до 5%, не больше, а это очень хороший показатель», — сказала Попова. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналистки Наили Аскер-заде.
Анна Попова отметила, что доля людей, которые повторно заболевают COVID-19, крайне невысока:
Вопрос повторно заражающихся переболевших, он дискутируется, но здесь ответ совершенно очевиден. У нас заболевает не более четверти процента от числа уже переболевших. Это очень невысокий процент.
В России получили регистрационные удостоверения Минздрава пять вакцин: «Спутник V» и «Спутник Лайт», первый и второй варианты «ЭпиВакКороны» и «КовиВак». При этом первый вариант «ЭпиВака» из оборота выведен.
Как выяснил «Ъ», внутриполитический блок администрации президента занялся организацией новой информационной кампании в сфере вакцинации от коронавируса. Предыдущая признана неэффективной в том числе из-за недостаточного внимания к регионам и слишком агрессивной агитации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков это отрицает.