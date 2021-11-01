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15:27 (мск), источник: Коммерсантъ

Роспотребнадзор: до 5% россиян заражаются коронавирусом после полной вакцинации

После прохождения полного курса вакцинации коронавирусом заражаются от 2% до 5% россиян, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 24». По оценке Поповой, это «очень хороший показатель». Среди переболевших повторно заражаются не более 0,25%.

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Источник: AP 2021

«Для российских вакцин сегодня показано в Российской Федерации заболевающих после полностью завершенной вакцинации от 2% до 5%, не больше, а это очень хороший показатель», — сказала Попова. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналистки Наили Аскер-заде.

Анна Попова отметила, что доля людей, которые повторно заболевают COVID-19, крайне невысока:

Вопрос повторно заражающихся переболевших, он дискутируется, но здесь ответ совершенно очевиден. У нас заболевает не более четверти процента от числа уже переболевших. Это очень невысокий процент.

В России получили регистрационные удостоверения Минздрава пять вакцин: «Спутник V» и «Спутник Лайт», первый и второй варианты «ЭпиВакКороны» и «КовиВак». При этом первый вариант «ЭпиВака» из оборота выведен.

Как выяснил «Ъ», внутриполитический блок администрации президента занялся организацией новой информационной кампании в сфере вакцинации от коронавируса. Предыдущая признана неэффективной в том числе из-за недостаточного внимания к регионам и слишком агрессивной агитации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков это отрицает.

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