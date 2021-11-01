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17:51 (мск), источник: Коммерсантъ

Роспотребнадзор Ленобласти опроверг сообщение администрации о допуске в музеи с иностранными вакцинами

Власти Ленинградской области огласили новый формат допуска посетителей в театры и музеи региона. В своем Telegram-канале пресс-служба администрации региона сообщила, что теперь для посещения можно иметь подтверждение наличия прививки от коронавируса не только российского производства, но и иностранного. Однако региональное отделение Роспотребнадзора, на основании рекомендаций которого власти должны принимать подобные решения, опровергает внесение изменений.

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«Никаких изменений в ранее принятые решения не планируются, — пишет Роспотребнадзор на своем сайте.— Допуск посетителей в музеи, расположенные на территории Ленинградской области, привитых иностранными вакцинами не разрешен и не согласовывался с руководителем управления».

Согласно ранее подписанному губернатором Александром Дрозденко постановлению правительства, доступ в досуговые заведения региона, в том числе в театры и музеи, с 30 октября возможен только при наличии QR-кода.

За сутки в Ленобласти коронавирусом заразились 385 человек. Умерли два пациента.

Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург

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