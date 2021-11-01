17:51 (мск), источник: Коммерсантъ
Роспотребнадзор Ленобласти опроверг сообщение администрации о допуске в музеи с иностранными вакцинами
Власти Ленинградской области огласили новый формат допуска посетителей в театры и музеи региона. В своем Telegram-канале пресс-служба администрации региона сообщила, что теперь для посещения можно иметь подтверждение наличия прививки от коронавируса не только российского производства, но и иностранного. Однако региональное отделение Роспотребнадзора, на основании рекомендаций которого власти должны принимать подобные решения, опровергает внесение изменений.