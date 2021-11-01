Попова: на исправление ситуации с коронавирусом нужно больше недели

«Рост заболеваемости сохраняется в 78 субъектах от 2% и выше, и стабилизация — в пяти, снижение заболеваемости — в двух субъектах РФ: это Республика Калмыкия — минус 5%, и Республика Карелия — минус 17,5%», — сказала она. При этом она отметила, что заболеваемость коронавирусом среди детей в возрасте от 7 до 18 лет снизилась, темп прироста практически равен нулю.
В целом темпы роста заболеваемости по стране снизились (на 43-й неделе с начала года темп составил 8,7%), но говорить о стабилизации ситуации, по мнению главы Роспотребнадзора, пока рано. Госпожа Попова не исключила, что на это уйдет больше недели. «Эффект от принимаемых мер принятых уже мер не наступит немедленно, для этого нужно время, не меньше одной инкубации, скорее всего понадобится больше времени», — сказала она. В большинстве регионов России нерабочие дни введены с 30 октября по 7 ноября, однако один регион — Новгородская область — уже продлил этот период до 14 ноября.
Также Попова прокомментировала ситуацию с распространением новых штаммов коронавируса «мю» и "лямбда’в России. Она сказала, что случаи их выявления пока единичны.
По итогам девяти месяцев коэффициент смертности в России вырос на 19% относительно такого же периода прошлого года из-за пандемии коронавируса. Причиной этого специалисты считают низкий коллективный иммунитет.