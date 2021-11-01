Таиланд открылся для туристов из более чем 60 стран. России в их числе нет

Аэропорты Бангкока и Пхукета готовятся к приему пассажиров из Китая, США, Японии, Великобритании и большинства стран Евросоюза.
Что же касается туристов из России, то привитые «Спутником V» жители страны пока смогут приезжать только в определенные районы Таиланда, которые они не смогут покидать в течение семи дней.
При этом в самом Таиланде по-прежнему регистрируется до 10 тыс. новых случаев заражения коронавирусом в день, и лишь чуть более 40% населения полностью вакцинировано, так что для местных жителей многие жесткие ограничения остаются в силе.
Пандемия сильно ударила по экономике страны, которая во многом зависит от притока туристов. Каждый год туда приезжало на отдых около 40 млн человек, однако в прошлом году поток туристов сократился на 80%.
Власти страны надеются, что доходы от туризма вернутся к прежнему уровню уже к 2023 году, хотя многие эксперты опасаются, что этому может помешать нежелание Китая полностью открывать свои границы.
Дело в том, что до пандемии именно китайские туристы были самыми многочисленными в Таиланде. Только в 2019 году около 12 млн китайцев посетили тайские курорты.