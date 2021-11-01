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18:29 (мск), источник: BBC News Русская служба

Таиланд открылся для туристов из более чем 60 стран. России в их числе нет

Ожидается, что уже в понедельник десятки тысяч вакцинированных туристов из стран, попавших в категорию низкого риска (Россия в их число не включена), прибудут на курорты Таиланда. Власти страны расширили список государств, привитые граждане которых смогут приезжать в Таиланд без прохождения карантина: сейчас в нем 63 государства.

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Источник: GETTY IMAGES

Аэропорты Бангкока и Пхукета готовятся к приему пассажиров из Китая, США, Японии, Великобритании и большинства стран Евросоюза.

Что же касается туристов из России, то привитые «Спутником V» жители страны пока смогут приезжать только в определенные районы Таиланда, которые они не смогут покидать в течение семи дней.

При этом в самом Таиланде по-прежнему регистрируется до 10 тыс. новых случаев заражения коронавирусом в день, и лишь чуть более 40% населения полностью вакцинировано, так что для местных жителей многие жесткие ограничения остаются в силе.

Пандемия сильно ударила по экономике страны, которая во многом зависит от притока туристов. Каждый год туда приезжало на отдых около 40 млн человек, однако в прошлом году поток туристов сократился на 80%.

Власти страны надеются, что доходы от туризма вернутся к прежнему уровню уже к 2023 году, хотя многие эксперты опасаются, что этому может помешать нежелание Китая полностью открывать свои границы.

Дело в том, что до пандемии именно китайские туристы были самыми многочисленными в Таиланде. Только в 2019 году около 12 млн китайцев посетили тайские курорты.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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