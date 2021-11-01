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21:44 (мск), источник: ТАСС

Все регионы России объявили о введении системы QR-кодов

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Власти всех 85 российских регионов объявили о введении системы QR-кодов для посещения общественных мест, следует из подсчетов ТАСС на основе заявлений региональных властей. При этом в семи эта мера еще не вступила в силу — она заработает до середины декабря.

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Источник: РИА "Новости"

В Томской области с 8 ноября в кафе и рестораны будут пускать только переболевших, привившихся или сдавших отрицательный тест на ковид, с 15 ноября такие требования распространят на посетителей театров, кинотеатров и концертных залов, музеев и библиотек, спортивных учреждений, фитнес-клубов, парикмахерских и салонов красоты.

С 8 ноября также начнет действовать система QR-кодов для посещения ряда учреждений культуры и спорта в Тюменской области. В Брянской она заработает с 15 ноября, но сертификаты будут проверять и на входе в кафе и рестораны. Коды для посещения массовых мероприятий и заведений общепита в середине ноября запустят и в Кузбассе, но в тестовом режиме.

В Республике Алтай QR-коды будут введены повсеместно только с 29 ноября, но с 15-го они начнут действовать в Горно-Алтайске и Майминском районе, где самая большая заболеваемость ковидом.

Жители Калмыкии смогут с 1 декабря попасть в кафе, салоны красоты, музеи, непродовольственные магазины площадью более 100 квадратных метров только при предъявлении сертификата. Позднее всего эта система заработает в Калужской области — с 15 декабря.

Ранее в правительстве Сахалинской области сообщали, что не планируют запускать QR-коды, так как это бы нанесло существенный ущерб экономике и местному бизнесу, но 29 октября стало известно, что теперь на массовые мероприятия в регионе с числом посетителей более 200 можно будет попасть только при наличии документов о вакцинации, перенесенном за последние полгода ковиде или отрицательного ПЦР-теста и медотвода от вакцинации.

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