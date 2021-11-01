Вуйнович порекомендовала людям с низким иммунитетом ревакцинироваться через шесть месяцев

«Сейчас рекомендуют людям с низким иммунитетом ревакцинироваться, это бустерная доза, через шесть месяцев», — сказала она.
Вуйнович отметила, что эффективность нерабочих дней в России в части препятствования распространению коронавируса будет зависеть от отношения населения и практического применения имеющихся противоэпидемических мер.
«Это зависит от населения и от того, насколько серьезно принимается ситуация, — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос. — Мы понимаем, что более чем 1 тыс. людей умирает каждый день, это большая цифра. Очень важно, чтобы практически применялись все меры, о которых говорится 20 месяцев и дольше, чтобы снизить рост случаев [заражения COVID-19]».
Вуйнович отметила, что схожий с ситуацией в России подъем числа случаев заражения коронавирусом наблюдается во многих странах Европейского региона ВОЗ.
«[Рост заражений] идет на 18% за последние 14 дней, а повышение смертности идет тем же трендом, что и повышение случаев», — добавила она.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 246,8 млн человек, более 5 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 8 554 192 случая заражения, выздоровели 7 381 726 человек, умерли 239 693.