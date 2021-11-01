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23:18 (мск), источник: ТАСС

Вуйнович порекомендовала людям с низким иммунитетом ревакцинироваться через шесть месяцев

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Людям с низким иммунным ответом рекомендуется ревакцинироваться от коронавирусной инфекции через шесть месяцев. Об этом в понедельник заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия-1».

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Источник: РИА "Новости"

«Сейчас рекомендуют людям с низким иммунитетом ревакцинироваться, это бустерная доза, через шесть месяцев», — сказала она.

Вуйнович отметила, что эффективность нерабочих дней в России в части препятствования распространению коронавируса будет зависеть от отношения населения и практического применения имеющихся противоэпидемических мер.

«Это зависит от населения и от того, насколько серьезно принимается ситуация, — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос. — Мы понимаем, что более чем 1 тыс. людей умирает каждый день, это большая цифра. Очень важно, чтобы практически применялись все меры, о которых говорится 20 месяцев и дольше, чтобы снизить рост случаев [заражения COVID-19]».

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Вуйнович отметила, что схожий с ситуацией в России подъем числа случаев заражения коронавирусом наблюдается во многих странах Европейского региона ВОЗ.

«[Рост заражений] идет на 18% за последние 14 дней, а повышение смертности идет тем же трендом, что и повышение случаев», — добавила она.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 246,8 млн человек, более 5 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 8 554 192 случая заражения, выздоровели 7 381 726 человек, умерли 239 693.

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