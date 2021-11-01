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1 ноября, источник: ТАСС

Эдуард Бояков ушел с поста худрука МХАТ имени Горького

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Художественный руководитель Московского художественного академического театра имени М. Горького Эдуард Бояков сообщил, что покидает театр.

Источник: РИА "Новости"

«Я уволился из МХАТ им. Горького. Директор Владимир Кехман вечером предложил мне написать заявление. Я это сделал, несмотря на то, что у меня пятилетний контракт. Устраивать оппозицию или фронду в ситуации, когда руководство не хочет со мной работать, не в моих правилах. Озвученная Кехманом причина — мое отношение к Дорониной. Ни эти, ни другие аспекты моей коммуникации с Кехманом я комментировать не буду. Не вижу смысла, тема закрыта», — написал Бояков на своей странице в Facebook.

Он поблагодарил всех, кто с ним сотрудничал, и пообещал позже сообщить о своих планах.

«Благодарю тех, кто со мной сотрудничал. Это были радостные и содержательные три года. Искренне желаю МХАТу успехов и развития. Что касается моих планов, напишу позже. Спасибо тем, кто верил в меня и в нашу команду. Впереди, даст Бог, много интересного — в кино, театре, образовании и вообще в жизни», — добавил Бояков.

В мае 2021 года Минкультуры продлило на пять лет контракт с Бояковым. Должность президента театра тогда была сохранена за народной артисткой СССР Татьяной Дорониной. 27 октября стало известно, что должность генерального директора МХАТ им. М. Горького занял Владимир Кехман.

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