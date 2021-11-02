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00:32 (мск), источник: Известия

Главный инфекционист Минздрава оценил вероятный эффект от нерабочих дней

Большинство регионов объявили «каникулы» на девять дней — с 30 октября по 7 ноября. Но многим субъектам этого срока может не хватить, чтобы справиться с ростом заболеваемости, считает главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов. Об этом он рассказал в интервью «Известиям». На длинные выходные регионам следовало уйти с более жесткими ограничениями для населения, чем сейчас, уверен инфекционист.

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Источник: Известия

«Девяти дней может быть достаточно, если люди останутся в кругу семьи, а не пойдут с друзьями на пикники, не поедут отдыхать, если не будут работать общественные места. Ведь иногда регионы вводят избирательные меры: один тип общественных мест закрывается, а другой, похожий, остается почему-то открытым. Хорошо, пусть у нас неделя, но давайте ее очень серьезно организуем, чтобы снизить риск распространения», — отметил он.

Владимир Чуланов подчеркнул: чтобы справиться с проблемой роста заболеваемости и смертности, нужны меры, которые подтолкнут население к вакцинации. В некоторых субъектах уже есть примеры, когда в отдельных районах охват вакцинацией настолько высок, что в разы снизилось число госпитализаций в реанимации с тяжелыми осложнениями.

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— Какие у нас шансы встретить Новый год не в локдауне?

— Шансы зависят от нас: как мы привьемся, как мы будем носить маски. Эти банальные вещи я говорю уже, наверное, год, но они остались актуальными. Надо, чтобы каждый человек задумался: «То, что я сейчас делаю, создает риски распространения инфекции или нет? Я привился или не привился? Я надел маску или не надел? Я пошел в кино или не пошел?» Вот прямо конкретно к себе обратить этот вопрос. И будет ясен ответ, встретим ли мы Новый год в локдауне.

Сейчас мы явно находимся в периоде роста заболеваемости. Как будет развиваться эпидемическая ситуация, очень во многом зависит от того, как каждый из нас будет соблюдать простые правила для предотвращения распространения инфекции.

— То есть каждый, идущий в кино, может оставить нас без Нового года?

— Да, можно сказать так.

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