Вирусологи назвали сроки стабилизации ситуации с COVID-19

Действующие во время нерабочих дней ограничения должны быть эффективны, и чем они строже, тем более короткого срока достаточно, отметил Павел Волчков.
«Значимый эффект на кривой заболеваемости мы увидим через неделю. А еще через неделю мы выйдем на плато, после которого заболеваемость должна пойти вниз. Но так произойдет только в случае, если люди действительно будут соблюдать карантин. У нас доминирующее большинство будет соблюдать меры лишь частично», — заметил специалист.
С ним согласился Сергей Нетесов. По его мнению, ограничения в регионах начнут давать первые плоды через пять-семь дней, поскольку именно такова продолжительность инкубационного периода у коронавирусной инфекции.
Наиболее эффективные меры в тяжелой эпидемиологической обстановке — самые жесткие, отметил в беседе с «Известиями» профессор, завотделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Бутенко.
— Мы пока можем только предполагать, насколько эффективным окажется локдаун. За почти двухлетний опыт пандемии мы увидели, что там, где вводятся строгие ограничительные меры, ситуация с коронавирусом более благоприятная. Причем даже если темпы вакцинации ниже ожидаемых. Пример — Китай, который закрывает города, если обнаружены всего пять новых случаев. Но такие строгие меры эффективны только в странах с очень сильной экономикой, поскольку ударяют по бизнесу, — сказал специалист.
Часть россиян решили использовать длинные выходные для поездок в Турцию, Сочи и Крым, и это может ослабить эффект от ограничений, считают вирусологи.
— В той же Турции сейчас ежедневно регистрируют примерно по 25 тыс. случаев коронавируса. Тут опасность в завозе в Россию новых вариантов вируса теми, кто не привит, — отметил Александр Бутенко.
Аналогичную точку зрения выразил Сергей Нетесов. По его словам, теснота общения на курортах обычно намного больше, а маски при этом мало кто носит — в итоге нарушается принцип ограничения контактов в момент роста заболеваемости.