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01:34 (мск), источник: Известия

В России открыто рекордное количество ковидных коек

Сейчас в стране открыто больше 290 тыс. коек, и это рекорд по сравнению с предыдущим пиком заболеваемости, когда работало максимум 270 тыс. коек, рассказал в интервью «Известиям» главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.

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Источник: Известия

«Резерв свободного коечного фонда несколько снизился по сравнению с предыдущими периодами, потому что, естественно, сейчас госпитализировано гораздо больше, чем раньше», — добавил специалист.

При этом сейчас только в 13 регионах наблюдается некоторое снижение заболеваемости, а в остальных, то есть в абсолютном большинстве, — рост.

«Москва и Санкт-Петербург всегда вызывают особую обеспокоенность, потому что это очень крупные регионы с очень высокой плотностью населения, здесь риски больше. Даже если мы сейчас видим, что явного роста заболеваемости в столице нет, ситуация может быстро поменяться. В Санкт-Петербурге на 42-й неделе был рост 14%, а в среднем по стране — 13%. Обстановка непростая», — сказал инфекционист.

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Владимир Чуланов подчеркнул: чтобы справиться с проблемой роста заболеваемости и смертности, нужны меры, которые подтолкнут население к вакцинации. В некоторых субъектах уже есть примеры, когда в отдельных районах охват вакцинацией настолько высок, что в разы снизилось число госпитализаций в реанимации с тяжелыми осложнениями.

«Девяти дней может быть достаточно, если люди останутся в кругу семьи, а не пойдут с друзьями на пикники, не поедут отдыхать, если не будут работать общественные места. Ведь иногда регионы вводят избирательные меры: один тип общественных мест закрывается, а другой, похожий, остается почему-то открытым. Хорошо, пусть у нас неделя, но давайте ее очень серьезно организуем, чтобы снизить риск распространения», — отметил он.

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