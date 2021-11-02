Первую очередь цифровизации тюрем реализует структура «Ростеха»

Источники «Ъ» рассказали, что в сентябре ФСИН подала на согласование в Минфин пакет документов с просьбой одобрить АО ОПК (структура «Росэлектроники», входящей в ГК «Ростех») в качестве единственного поставщика для реализации первого этапа проекта цифровой трансформации ведомства, которая обойдется бюджету в 22,5 млрд руб. По словам источника, первый транш в размере 800 млн руб. служба получила две недели назад, контракт планирует заключить до 15 ноября.
В Минфине подтвердили, что предложение об определении единственного поставщика поступило. В «Росэлектронике» сообщили «Ъ», что получили от ФСИН запрос о возможности исполнения плана по цифровизации ведомства: «Мы дали свое предложение, исходя из имеющихся компетенций у предприятий, входящих в контур холдинговой компании». Во ФСИН не ответили на запрос.
У ФСИН большие планы цифровизации. Служба планирует внедрить в 380 тюрьмах и колониях IT-решения, в числе которых «Цифровая платформа среды трудовой адаптации ФСИН России» (обеспечит контроль и анализ труда заключенных), «Единая информационная система ФСИН России» (внутренний IT-контур для обеспечения работы ведомства) и «Электронная очередь ФСИН России» (система для автоматизации обращений граждан).
Одним из самых масштабных и дорогостоящих проектов станет «Система распознавания лиц, поведенческого анализа и пост-анализа собранных данных в рамках цифрового профиля осужденного для корректировки программы ресоциализации, построенной на базе искусственного интеллекта». Она обойдется в 10 млрд руб.
По словам источника «Ъ», близкого к ФСИН, в тюрьмах и колониях будет развернута нейросеть, которая позволит идентифицировать и распознавать лица как осужденных, так и охранников.
Система, по его словам, позволит выявлять нетипичное поведение заключенных или сотрудников исправительных учреждений: драки, избиения и т. д.
«Если система зафиксирует инцидент, она даст сигнал в региональный аппарат ФСИН, поэтому происшествия не удастся утаить», — надеется собеседник «Ъ». Нейросеть развернут как на действующих, так и на новых камерах видеонаблюдения.
Тема противоправных действий в отношении заключенных — один из больных вопросов ФСИН. В октябре после публикации видеозаписей пыток в Областной туберкулезной больнице № 1 УФСИН по Саратовской области Генпрокуратура начала проверку, а Следственный комитет возбудил ряд уголовных дел. В отставку ушел начальник регионального УФСИН Алексей Федотов.
Возможен ряд сценариев использования таких систем, говорит сотрудник одной из профильных IT-компаний: «Это сбор статистики о наполненности тюрем, контроль доступа с применением лицевой биометрии, контроль пересечения периметра, чтобы сотрудники и заключенные находились только там, где могут находиться, а также распознавание различных действий, в том числе драк и падений».
Всю информацию о происшествиях можно централизованно хранить на сервере, доступ к которому будет только у небольшого числа сотрудников надзорного органа, что позволит избежать удаления данных виновными, полагает собеседник «Ъ».
«Но если у системы видеонаблюдения не будет полного покрытия, толку от нее будет мало. Если какое-то помещение не покрыто камерами, то там можно делать все и оставаться безнаказанным», — полагает он.
Распознавание действий и определение поведения — уже не новая технология: по движениям человека можно определить степень его агрессии и намерения, отмечает президент «Систематики» Леонид Гольденберг. Технически реализовать проект несложно, говорит он, разве что нужно обеспечить систему достаточным количеством мощных графических ускорителей при передаче большого объема видеоданных. Главное, подчеркивает эксперт, — кто будет контролировать хранение и анализ данных.
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