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03:11 (мск), источник: Известия

В России создали тест на активность антител к SARS-CoV-2

Специалисты Института биоорганической химии имени академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН и Центра компетенций Национальной технологической инициативы разработали количественный тест для иммуноферментного определения нейтрализующей активности антител к коронавирусу. Анализ покажет, насколько эффективно антитела защищают человека от заражения SARS-CoV-2 после вакцинации или после перенесенного COVID-19. Это первая подобная тест-система российского производства.

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Источник: Известия

«Кроме определения количества антител, также важно знать их “качество” — силу, с которой антитела связываются с рецептор-связывающим доменом вируса. То есть насколько успешно нейтрализующие антитела мешают вирусу связаться с рецептором, проникнуть внутрь клетки и там размножиться. Согласно нашим исследованиям, при одинаковом количестве антител их активность может различаться в пять раз», — рассказал «Известиям» научный сотрудник лаборатории биокатализа ИБХ РАН, вирусолог Георгий Скрябин.

Возможно, нейтрализующую активность антител определять даже важнее, чем титр, сказал «Известиям» ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ им. М. В. Ломоносова Роман Зиновкин.

— Она более информативно показывает, насколько хорошо антитела защищают клетку от проникновения в нее вируса. Кстати, ранее такой метод крайне редко применялся в клинической практике, в основном это были лабораторные эксперименты. То есть проводились они в научных лабораториях, а не медицинских, — сказал эксперт.

Он отметил, что даже если активность антител окажется высокой, это не даст гарантированной защиты от заражения коронавирусом. Ведь в защите от инфекции играет роль не только приобретенный, но и врожденный иммунитет. Активность антител — только один из параметров работы этой сложной комбинации в организме.

Сейчас разработчики собирают документы для передачи тестов в Росздравнадзор для их регистрации.

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