Вирусологи назвали необходимый уровень иммунной прослойки

«Если вы поставили вариться мясо, оно же не будет готово через десять минут? Так и с иммунитетом, он должен сформироваться», — сказал Костинов.
При этом специалист отметил, что после прививки двумя дозами в больницу могут попасть лишь очень немногие пациенты. На тяжелое течение болезни после полного прохождения вакцинации могут влиять и другие факторы.
По словам заведующего лаборатории биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергея Нетесова, из сделавших прививку умирают те, кто вакцинировался более девяти месяцев назад, а также страдающие тяжелыми хроническими заболеваниями: хроническими инфекциями, диабетом первого и второго типа.
С этим согласен и врач-эпидемиолог Эдуард Шунков. «Как правило, хронические заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной систем являются фактором тяжелого течения как у непривитых, так и у привитых», — рассказал он РБК.
Что касается коллективного иммунитета, специалисты разошлись в вопросе, сколько всего граждан надо привить, чтобы остановить распространение инфекции.
Так, например, Нетесов считает, что уменьшить репродуктивное число вируса можно в том случае, если уровень вакцинации приблизится к 70%.
Костинов полагает, что вакцинировать, возможно, придется еще больше. «Может быть, нам понадобится вакцинировать 80−85%, сейчас от кори и краснухи мы вакцинируем 95% населения. Тогда инфекция станет управляемой, пока она неуправляема. Что такое 50%? Получается, каждый второй может болеть, сотни могут умирать», — отметил он.
Как считает Шунков, чтобы положить конец эпидемии, оптимальный уровень иммунных должен достичь 90%. «Но он может быть и ниже, если иммунными будут работники организаций, активно контактирующие с людьми по роду своей деятельности. Причем в иммунную прослойку входят не только привитые, но и переболевшие. А в количество неиммунных должны войти только лица, имеющие противопоказания к вакцинации», — считает он.
Вакциноскептики часто упрекают ученых в том, что оценки порога коллективного иммунитета меняются от месяца к месяцу, однако это вполне естественно, говорит доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский.
«Пандемия COVID-19 — новая и небывалая в истории. 60% иммунных людей в популяции называли ранее порогом коллективного иммунитета по аналогии с другими вирусными эпидемиями, но COVID-19 существенно отличается от других эпидемий. Год назад никто не мог предположить, что появится штамм “дельта”, который в два раза более заразен, чем нулевой штамм, и несколько хуже нейтрализуется вакцинами к нулевому штамму. Равно как никто не мог угадать, что иммунитет к SARS-CoV-2 окажется более коротким, чем ко многим другим вирусам (возбудителям оспы, полиомиелита и другим). Эти обстоятельства заставляют изменить оценки, но они не должны заставить общество разувериться в вакцинах и коллективном иммунитете. Да, сейчас 80% иммунных людей в популяции представляется наиболее реалистичной оценкой. Никто врать обществу не собирается, просто SARS CoV-2 еще не вошел в учебники — он другой, и эпидемия незнакомая. Будем корректировать оценки, иначе никак не получится», — сказал вирусолог,.
По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, по состоянию на 29 октября полную вакцинацию прошли 50,96 млн граждан. Уровень коллективного иммунитета в федеральном штабе оценили показателем в 46,8%.
Ранее причину заражения COVID-19 вакцинированными назвал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
По его словам, уровень антител в организме сохраняется, однако обычно сохраняются клетки памяти, что позволяет бороться с болезнью.
Но в случае с дельта-штаммом эти клетки вырабатывают новые антитела только на второй—четвертый день после заражения, и вирус успевает проникнуть и распространиться. По мнению Гинцбурга, решением проблемы служит ревакцинация.
В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде заявила, что доля заболевших коронавирусной инфекцией россиян, прошедших полный курс вакцинации, составляет от 2 до 5%. По ее словам, в больницах среди пациентов с тяжелым течением заболевания практически нет привитых от COVID-19.
Летом Роспотребнадзор отмечал, что после вакцинации от коронавируса можно заболеть, однако сам препарат привести к такому эффекту не может. В июне президент Владимир Путин говорил, что после прививки от коронавируса заражаются около 10% вакцинированных и у них болезнь проходит легче. Официальных данных о точном числе госпитализированных среди вакцинированных власти не сообщали.
Как отмечает Аграновский, вакцины защищают не от положительного теста ПЦР, а от тяжелого течения болезни и смерти (в 14−18 раз для лучших вакцинных препаратов).
«Наша проблема в недоверии к вакцинации многих сограждан. Отсюда весьма скверная ситуация с вакцинированием — низкие темпы, недостаточный процент привитых. Со стороны организаторов кампании тоже не гладко — идет торговля сертификатами, отсутствует подробная оперативная статистика (сколько заболело привитых и непривитых, какая тяжесть болезни, чем прививались, сколько заболели повторно, сколько таких категорий по регионам и т. д.) Ситуацию надо исправлять», — считает вирусолог.
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