Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 2 ноябряПетр I принял титул Петра Великого, Россия стала империей, первым женщинам в СССР присвоено звание Героя Советского Союза и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
24Названы победители EPSON International Pano Awards 2021
11Как выглядят самые известные стены в мире
10:59 (мск), источник: Life.ru

«Можно отправиться на кладбище, минуя больницу»: Врач перечислил запретные при коронавирусе лекарства

По словам специалиста, в России сейчас нет антиковидных препаратов, которые можно было бы применять амбулаторно.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
11:31 (мск)В Минздраве дали рекомендации по вакцинации «Спутником лайт»
Новости по темеПолная статистика
Источник: Reuters

Кортикостероиды, несмотря на эффективность при коронавирусе, обладают большим количеством опасных побочных эффектов, вред от которых нередко перевешивает пользу. Поэтому в домашних условиях их принимать нельзя. Об этом рассказал врач-терапевт, заведующий отделением Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России Александр Мельников.

Новость
Вирусологи назвали необходимый уровень иммунной прослойки

«Бывают случаи, когда госпитализация тяжёлого больного с прогрессирующей дыхательной недостаточностью по тем или иным причинам невозможна; в таких ситуациях назначение кортикостероидов может спасти больного. Но может и не спасти — нужно предупреждать больных и их родственников, что можно отправиться на кладбище, минуя больницу», — написал Мельников в «Фейсбуке».

Также медик рассказал о других препаратах, которые не стоит принимать при ковиде дома. По его словам, в России в настоящее время нет лекарств от коронавируса, которые можно было бы применять амбулаторно. Доктор отметил, что ремдесивир существует только в форме инъекций, следовательно, может использоваться лишь в стационаре.

Противовирусные средства, подчеркнул Мельников, имеет смысл применять только в самые первые дни болезни, до появления симптомов. Иммуномодуляторы тоже бесполезны.

«Антибиотики. Здесь всё достаточно просто: при амбулаторном ковиде антибиотики назначать нельзя. На коронавирус антибиотики не действуют и никакой пользы, кроме вреда, принести не могут», — добавил специалист.

Антикоагулянты, по его словам, тоже никак не влияют на развитие воспалительного процесса при ковиде, не предупреждают цитокиновый шторм и вообще не лечат ковид, за исключением одной немаловажной роли — предупреждения тромбозов и тромбоэмболий. Кроме того, не доказан эффект антиагрегантов при CoViD-19.

Помимо этого к препаратам, которые не стоит принимать, он отнёс витамины (побочных эффектов у них относительно немного, но они всё же есть) и БАДы.

 Опасно для скачивания: 7 приложений, которые могут украсть деньги через те
Наглухо заболеть: Выявлено новое опасное последствие ковида
В ЕС попросили Россию расследовать торговлю COVID-сертификатами
Россияне растеряли эффективность, работая на удаленке
68% россиян не согласны с мнением Моргенштерна о Дне Победы
Провизор раскрыла, как россиян обманывают в аптеках
Первый этап цифровизации тюрем обойдется в 800 млн рублей
Передел на рынке труда: кому начали повышать зарплату
Здоровье
Личный опыт: «Я чувствую дыхание смерти» Как пережить приступ панической атаки.
Hi-Tech
Раскрыта загадка гробницы Уэльского принца Удивительное открытие
Горячие темы на Авто
Анализирую --(новости ) 312
Думаю - сравниваю и взвешиваю (на безмене )-- 283
Налог на имущество... 263
Маловата зарплата мне кажется 165
Кино
Бузова возмутилась из-за отмены спектакля с ее участием во МХАТе Звезда обратилась к театру в своем инстаграме
Товары для дома
5 нужных предметов для тех, кто мерзнет дома
Топ-5 кофеварок с AliExpress, в которые влюбятся даже фанаты чая
Крутые товары отдадут со скидками до 90%
Как улучшить рабочее место дома
Gnezdo.ru
Что произошло с Никитой Панфиловым. Грустно
Огромная потеря для мира кино: заявление Балуева
Собчак не прошла мимо: высказалась о Навальном
Макс впервые показал сына от Арнтгольц
Леди
Константин Ивлев похудел на 30 килограммов Шеф-повар избавился от лишнего веса за год
Дом
Как улучшить рабочее место дома
В моду вошли очень необычные интерьеры гостиных
Рушим стереотипы: 5 интерьеров с яркими стенами
Как выглядит пятикомнатная квартира за 55 млн с самоваром (фото)
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь