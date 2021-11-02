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09:44 (мск),

ВКонтакте покажет премьеру документального проекта телеканала «Россия»

Премьера документальной ленты «Россия. Нам 30 лет!» состоится также в эфире телеканала «Россия» 5 ноября.

3 ноября в официальной группе телеканала «Россия» в социальной сети Вконтакте состоится премьера документального фильма «Россия. Нам 30 лет!». Это проект о ровесниках страны, созданный специально к юбилею новой России. Основой коллективного фильма-портрета стали истории ярких представителей поколения 30-летних, успевших сделать в своей жизни что-то действительно важное — совершить открытия, спасти человеческие жизни, изобрести новые технологии, стать волонтером, поставить рекорды в профессии.

Зрители познакомятся с историями девяти ровесников новой России. Командир подводной лодки, оленевод, учительница, сталевар, общественный деятель, ветеринар, ученый-физик, совершивший открытие в медицине высоких технологий, девушка, которая работает водителем-дальнобойщицей, чемпион по вольной борьбе — они расскажут свои истории, которые переплелись с историей всей страны.

До некоторых удивительных героев нам пришлось добираться в течение нескольких дней, причем при температуре минус 40. Мы даже на Новой Земле побывали!
Мария Финкельштейн
Руководитель службы документальных фильмов телеканала «Россия», автор идеи проекта
5
фотографий
5
фотографий

Сбор заявок на участие в проекте проходил в официальной группе телеканала ВКонтакте и на сайте. Авторы получили несколько сотен анкет от россиян 1991 года рождения со всех уголков страны.

Диджитал-евангелист ВКонтакте Вячеслав Прохоров рассказал, чем проект телеканала «Россия» заинтересовал компанию:

ВКонтакте — крупнейшая социальная сеть и пользователи для нас по умолчанию — самое главное богатство и достояние. Поэтому мы пользуемся любой возможностью, чтобы познакомиться с ними поближе, узнать, кто они, о чем думают и мечтают, чем гордятся, чего хотят добиться.
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