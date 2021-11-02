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12:12 (мск), источник: Газета.Ру

«Диснейленд» Шанхая закрыли после одного случая COVID-19

Власти Китая на несколько часов заперли более 30 тысяч человек в шанхайском Disneyland’е из-за одной посетительницы, которая якобы имела положительный тест на коронавирус, сообщает Associated Press.

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Инцидент произошел в воскресенье, 31 октября. Женщина, по разным сообщениям, либо имела положительный тест на коронавирус, либо контактировала с заболевшим.

Все 33 863 человека, находившиеся в парке, прошли тестирование на коронавирус — у всех тест показал отрицательный результат.

После этого шанхайский Disneyland был закрыт для посещений с 1 по 2 ноября включительно. Кроме того, закрыты рестораны, магазины, отель и другие объекты на территории Disneytown.

Ранее сообщалось, что в Китае более 1 млрд человек получили обе дозы вакцины от коронавируса, это около 70% всего населения страны.

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