3 ноября, источник: Новости Mail.ru
10 необычных фактов о народах России, которые вы могли не знать
В честь Дня народного единства мы собрали для вас самые необычные факты о народах, населяющих Россию.
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Несмотря на то, что ООН официально признало Россию мононациональной страной, из-за того, что подавляющее большинство жителей — россияне (81% всего населения), на территории нашей страны живут 190 различных народностей, разговаривающих на более чем 100 языках и диалектах.
Мы собрали для вас самые интересные факты о народах, населяющих нашу огромную страну.
Народ из четырех человек
Самый малочисленный народ России — кереки. Исходя из последних данных, их осталось всего четыре человека, причем только двое из них знают свою родной язык. Кереки живут на Крайнем Севере. Внешне они очень похожи на чукчей, но их отличает низкий рост — всего 140−150 сантиметров. Когда-то кереки были крупным народом, но из-за постоянных набегов чукчей и коряков они почти исчезли.
Самый северный народ в мире
Коряки, живущие в основном на севере Камчатки, считаются одним из самых северных народов не только в России, но и во всем мире. Сейчас их численность составляет около восьми тысяч человек. Среди коряков распространено православие, но также сильны традиционные верования и шаманизм.
Башкиры и их братья кельты
Ученые доказали, что башкиры и кельты являются родственниками, так как произошли от одной гаплогруппы и имеют общего предка. Кстати, среди русских к этой гаплогруппе относятся лишь 5% населения. А еще, несмотря на то, что башкиры также пользуются кириллицей, в их алфавите есть 9 дополнительных букв.
Воинственные чукчи
Чукчи являются одним из самых воинственных народов России. Они не очень-то хотели жить в мире с соседями, а потому регулярно нападали на другие народы, жившие поблизости. Каждого убитого противника они записывали в виде татуировок-точек на тыльной стороне ладони, а потому у опытных воинов эти точки превращались в длинную сплошную линию. Кроме того, войска Российской Империи так и не смогли покорить чукчей. В итоге их территории просто включили в состав России на географических картах, а чукчей оставили в покое.
Многочисленные татары
Самым распространенным народом в России являются русские — почти 81% от всего населения. На втором месте по многочисленности идут татары: их в России 3,8%, то есть почти 5,3 миллиона. Замыкают тройку лидеров украинцы (около 2 миллионов человек или 1,3% населения страны).
Что касается татар, то они делятся на три основные этнотерриториальные группы: волго-уральские, астраханские и сибирские. Несмотря на то, что большинство татар исповедуют ислам, есть среди них и православные, например, кряшены и нагайбаки.
Чуваши, победившие Чингисхана
Пятый по численности народ России и самый многочисленный тюркский народ — чуваши. До присоединения к Руси они были язычниками, однако сейчас большинство из них исповедуют православие. Также существуют немногочисленные группы, исповедующие ислам суннитского толка и традиционные верования. Примечательно, что чуваши первыми выиграли сражение у Золотой Орды. В сентябре 1223 года они взяли в плен около четырех тысяч воинов Чингисхана, которых затем обменяли на баранов.
Традиционные кочевники
Удивительно, но и в современном мире некоторые народы Крайнего Севера до сих пор ведут кочевой образ жизни, перемещаясь со своими семьями и стадами оленей по бескрайним степям. В основном это оленеводы — чукчи, саамы, эвенки и ненцы.
Самый северный буддийский храм в мире
Россия славится не только своим многонациональным народом, но и большим разнообразием религий. Три самые распространенные из них — православие, ислам и буддизм. Примечательно, что в трех регионах России (Бурятия, Тува и Калмыкия) буддизм исповедует подавляющая часть местного населения. А самый северный буддийский храм в мире находится в Санкт-Петербурге. Это «Дацан Гунзэчойнэй», построенный еще до революции.
Модные эскимосы
На территории России в настоящее время проживает около двух тысяч эскимосов, которые называют себя юиты. До XVIII века представители этого народа любили украшать себя бусами и костями животных. Они прокалывали себе не только уши, но и носы, в которых носили украшения. Со временем эта традиция постепенно сошла на нет.
Российский шаманизм
Некоторые народы России до сих пор практикуют шаманизм. Причем различают как минимум шесть его разных видов. В основном шаманизм практикуют народы Крайнего Севера, а его современным российским центром является Тува. Там действуют целых три официальных объединения шаманов. Также шаманизм распространен в Бурятии и Якутии. Кстати, шаманами могут быть не только мужчины, но и женщины.
Россия — огромная страна, и все живущие в ней люди уникальны. Но какими бы разными мы не были, благодаря Почте Mail.ru мы можем быть рядом, даже несмотря на различия и расстояния.