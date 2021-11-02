Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 2 ноябряПетр I принял титул Петра Великого, Россия стала империей, первым женщинам в СССР присвоено звание Героя Советского Союза и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
7Семь сохранившихся чудес света показали на фото
11Объявлены финалисты конкурса Weather Photographer of the Year 2021
11:31 (мск), источник: Ведомости

В Минздраве дали рекомендации по вакцинации «Спутником лайт»

Однокомпонентную вакцину от коронавируса «Спутник лайт» целесообразно использовать для ревакцинации и вакцинации после перенесенного COVID-19, сообщил главный внештатный инфекционист Минздрава, замдиректора по научной работе и инновационному развитию НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Владимир Чуланов на онлайн-конференции «Покровские чтения».

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
11:49 (мск)В России обновлен максимум по числу смертей от COVID-19 за сутки — 1178
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

«Препарат “Спутник Лайт” все-таки целесообразно использовать не для первичной вакцинации, а для повторной вакцинации или вакцинации пациентов переболевших. А все-таки для первичной вакцинации, для ранее не болевших рекомендуется использование вакцин двухкомпонентных», — сказал Чуланов (цитата по ТАСС).

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что вакцина «Спутник лайт» будет использоваться только для ревакцинации. Такие изменения внесут в методические рекомендации по вакцинации из-за штамма «дельта». До этого вакцина применялась только для ревакцинации или вакцинации иностранцев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что слова Мурашко вырвали из контекста. Эффективность препарата доказана во многих странах мира, ее можно использовать и для вакцинации, и для ревакцинации.

Вакцина «Спутник лайт» была зарегистрирована в начале этого года. Это однокомпонентная вакцина — первый компонент препарата «Спутник V». Также в России зарегистрированы вакцины «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н». Проходят испытания вакцина «Бетувакс» и две назальные формы вакцины «Спутник V».

Во время загрузки произошла ошибка.
 Стоит ли доверять метавселенной Цукерберга
Телефонные мошенники стали чаще использовать поддельные удостоверения МВД
В России выявили новый максимум суточной смертности от COVID
Врач перечислил запретные при коронавирусе лекарства
Провизор раскрыла, как россиян обманывают в аптеках
Ими гордится страна: женщины, ставшие Героями России (фото)
Передел на рынке труда: кому начали повышать зарплату
Politico опубликовало снимки российских войск «у границ Украины»
Gnezdo.ru
Джо Байден серьезно болен - американские СМИ
Печальная новость для тех, у кого есть жилье в РФ
Почему зарплаты растут, а россияне беднеют: правда
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
Hi-Tech
Раскрыта загадка гробницы Уэльского принца Удивительное открытие
Горячие темы на Авто
Анализирую --(новости ) 312
Думаю - сравниваю и взвешиваю (на безмене )-- 283
Налог на имущество... 263
Маловата зарплата мне кажется 165
Кино
Бузова возмутилась из-за отмены спектакля с ее участием во МХАТе Звезда обратилась к театру в своем инстаграме
Товары для дома
5 нужных предметов для тех, кто мерзнет дома
Топ-5 кофеварок с AliExpress, в которые влюбятся даже фанаты чая
Крутые товары отдадут со скидками до 90%
Как улучшить рабочее место дома
Gnezdo.ru
Что произошло с Никитой Панфиловым. Грустно
Огромная потеря для мира кино: заявление Балуева
Собчак не прошла мимо: высказалась о Навальном
Макс впервые показал сына от Арнтгольц
Леди
Константин Ивлев похудел на 30 килограммов Шеф-повар избавился от лишнего веса за год
Дом
Как улучшить рабочее место дома
В моду вошли очень необычные интерьеры гостиных
Рушим стереотипы: 5 интерьеров с яркими стенами
Как выглядит пятикомнатная квартира за 55 млн с самоваром (фото)
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь