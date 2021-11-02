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11:17 (мск), источник: ТАСС

ВЦИОМ: большинство россиян не согласны с высказыванием Моргенштерна о праздновании Победы

Кроме того, 70% опрошенных не согласны с мнением рэпера и о том, что не следует жить прошлым, слишком широко празднуя Победу в ВОВ, а следует достигать побед в информационных и космических технологиях.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Более двух третей опрошенных россиян (68%) не согласны с высказанным рэпером Моргенштерном мнением о том, что на празднование Дня Победы в России тратится слишком много денег. Как свидетельствуют опубликованные во вторник результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), поддержали такую точку зрения 22% респондентов.

Кроме того, 70% опрошенных сограждан не согласны с другим мнением артиста о том, что не следует жить прошлым, слишком широко празднуя Победу в Великой Отечественной войне, а следует достигать побед в информационных и космических технологиях. Согласились с такой точкой зрения 22% опрошенных россиян.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 30 октября 2021 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

В интервью Ксении Собчак Моргенштерн сообщил, что не видит смысла в праздновании Победы в Великой Отечественной войне. После этого общероссийская общественная организация «Ветераны России» обратилась в Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой провести проверку высказываний рэпера на факт распространения выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России в соответствии с ч. 3 ст. 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»), а также проверить высказывания на факт возбуждения ненависти либо вражды экстремистского характера. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания артиста.

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