16:35 (мск), источник: РБК
Первый регион России решил продлить систему QR-кодов до Нового года
Власти Псковской области сохранят систему QR-кодов и в новогодние праздники. Это первый российский регион, который принял такое решение.
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Власти Псковской области расширят систему QR-кодов и не планируют отменять ее в новогодние праздники, сообщил губернатор Михаил Ведерников в эфире телеканала «Россия 24»:
QR-коды останутся. Возможно, практика QR-кодов будет расширена и спроецируется еще на какие-то другие сферы экономики. Мы постараемся сделать так, чтобы у нас все работало, но с соблюдением, конечно, тех требований, которые выставляет Роспотребнадзор.
Пока система QR-кодов в Псковской области действует в ресторанах и кафе, досуговых учреждениях, фитнес-клубах и бассейнах. С 30 октября по 7 ноября в регионе установлены нерабочие дни. По словам Ведерникова, власти планируют выйти из них 8 ноября, но будут исходить из ситуации с COVID-19.
За минувшие сутки в Псковской области зарегистрировали 285 новых случаев заражения COVID-19, всего с начала пандемии — 58,3 тыс. человек. Общее число умерших от коронавируса составило 919 человек, следует из данных оперативного штаба.
На фоне ухудшения ситуации с COVID-19 в регионе действует ряд ограничений. Заведениям общепита запрещено работать по ночам и проводить дискотеки, а несовершеннолетние могут посещать торговые центры только в сопровождении взрослых. В нерабочие дни в области закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные и другие организации культуры.
Последней оставалась Сахалинская область. Однако 29 октября власти сообщили, что на массовые мероприятия в регионе с числом посетителей более 200 можно будет попасть только при предъявлении электронного сертификата с портала госуслуг, подтверждающего вакцинацию, перенесенный COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест, передает «Сахалин. Инфо».